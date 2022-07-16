نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج نتائج البكالوريا 2022 في 3 خطوات رسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء أولياء التلاميذ 2022، لعرض نتائج البكالوريا للعام الجاري 2022 حيث أشارة وزارة التربية الوطنية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر توافر النتيجة بداية من اليوم الرابعة مساءا، يتمكن جميع الأبناء الحصول علي النتيجة بعد الدخول علي موقع الديوان الوطني ووضع رقم التسجيل والنقر علي استعراض النتيجة أو إرسال رسالة قصيرة علي رقم #567* أو الدخول علي رابط نتيجة البكالوريا.

أصبحت الآن نتائج البكالوريا الأول في محركات البحث في الجزائر، نظراً لحاجة الأبناء والبنات والإباء والأمهات للتعرف على كشف نقاط الفصل الثاني وحساب المعدلات، حيث يقدم الموقع خدمات متنوعه للطلاب والطالبات في المراحل التعليمية الثانوية والمتوسطة وكذلك الابتدائية، لهذا نستعرض إليكم في السطور التالية كيفية الحصول على معدلات ونتائج الطلاب والطالبات.

فضاء أولياء التلاميذ 2022

أصبح من اليسير الآن على أولياء الأمور الآباء والأمهات الاستعلام عن نتائج السانكيام، عبر التوجه إلي رابط موقع وزارة التربية الوطنية أو موقع عرض النتائج، أو الاستعلام عن النتائج من خلال خدمات الرسائل النصية SMS وذلك بعد إرسال رسالة قصيرة إلي رقم 567، هناك طرق جديدة لكشف نقاط التلاميذ سنقدمها إليكم في هذا التقرير المفصل.

نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي البكالوريا للعام الدراسي 2022، نتيجة شهادة البكالوريا ، لكي وتنتهي حالات الطوارئ والقلق في كل بيت لديه طالب أو طالبة في مرحلة البكالوريا، حيث قررت الحكومة الجزائرية في مساء اليوم إعلان نتيجة شهادة البكالوريا 2022، عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في تمام الساعة السادسة عشر أو الساعة الرابعة.

ذكرت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي عن رابط كشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الثاني، والذي يتيح للأسر الاستعلام عن كشف نقاط تلاميذ الابتدائية والمتوسطة من البيت دون الحاجة مطلقاً إلي الذهاب إلى المدارس وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا بجميع ولايات الجزائر.

تعد المنصة الرقمية التي أعدتها وزارة التربية الوطنية موقع ثروة هو أحد أهم المواقع الإلكترونية بحثاً خلال الساعات القليلة الماضية، وهي المنصة المنوطة بعرض النتائج والمعدلات للطلاب ولكن يجب أن يقوم الشخص التسجيل في المنصة الإلكترونية فضاء الأولياء لاستخراج كشف نقاط بسهولة ويسر.

خطوات استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2025

أذا كنت قد قمت بالتسجيل في فضاء الأولياء لاستخراج نتائج الاختبارات فلا يتطلب منك الأمر سوي تنفيذ بعض النقاط البسيطة والتي هي عبارة عن التالي:

الدخول إلي منصة فضاء الأولياء .

. تسجيل بيانات الولوج إلي المنصة.

إضافة كلمة السر وأيضاً اسم المستخدم.

كتابة المرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب.

الضغط على كلمة النتيجة.

طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

تتم عبر عدة خطوات بسيطة عملية التسجيل في موقع قضاء أولياء التلاميذ وذلك من خلال دخول الطالب أو الطالبة إلي المنصة الإلكترونية فضاء ومن ثم اتباع التالي:

تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم والتي تحتوي علي (البريد الإلكتروني، رقم الجوال).

تسجيل كلمة المرور مرتين.

إدخال بيانات ولي الأمر.

تسجيل بيانات الطالب.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

اصبح الآن يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع علي نتائج البيام المرحلة المتوسطة التعليمية للطلاب للعام المنتهي 2022 وذلك عن طريق التوجه مباشرة إلي موقع الديوان الوطني ومن ثم تسجيل الرقم السري ثم النقر علي استظهار النتيجة، حيث تعلن نتيجة الشهادة التعليمية المتوسطة في أول أيام الشهر التالي يوليو 2022.

برجاء التكرم من السادة القراء التنويه في التعليقات عن مدي حصولكم علي النتيجة واهم المشاكل التي واجهتكم في الحصول على النتائج والمعدلات، حيث يتم مع الضغط المستمر على رابط فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج نتائج البكالوريا 2022.