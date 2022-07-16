اعملي الآيس كريم في البيت بكل سهولة وبنكهات مختلفة مثل الجاهز

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طريقة عمل الآيس كريم في البيت، آيس كريم الشكولاتة يعتبر من ألذ أنواع الآيس كريم الذي يعشقه الصغار والكبار، سواء في فصل الشتاء أو الصيف، لأنه يزيدهم انتعاش بسبب مذاقه الشهي واللذيذ، ويوجد منه نكهات عديدة مميزة ومختلفة عن بعضها البعض يمكن تحضيرها في البيت بسهولة، مما يجعل الأمهات تقوم بتحضيره طوال الوقت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة بنكهات مختلفة. طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة مكونات آيس كريم الشكولاتة ٢ كوب كبير من اللبن السائل.

١٤٠ جرام كريمة خفق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

١٥٠ جرام من السكر.

ثلاث حبات من صفار البيض. طريقة تحضير آيس كريم الشكولاتة اسكبي اللبن السائل في وعاء حراري ، ثم ضعيه على حرارة متوسطة لمدة سبع دقائق، حتى يصل إلى الغليان، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ تماما.

ضعي اللبن على النار مرة أخرى، ثم ضيفي إليه كريمة الخفق، والكاكاو، ثم قلبيهم بالملعقة لمدة خمس دقائق، حتى يذوب الكاكاو وضعيهم جانبا.

اخفقي صفار البيض مع مقدار السكر بالمضرب، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضيفيه إلى خليط الحليب، ثم امزجيهم بالمضرب لمدة ست دقائق على نار هادئة، حتى يتكون الآيس كريم.

ضعي الآيس كريم في بولة داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة نصف يوم، حتى يتماسك ويصبح آيس كريم الشكولاتة جاهز للتقديم. طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة بالحليب المكثف مكونات آيس كريم الشكولاتة بالحليب المكثف ١٦٠ جرام حليب مكثف.

٣/٤ كأس كبير من الكاكاو.

كأس ونصف كبير كريمة خفق.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

ملعقتان كبيرتان شكولاتة سائلة طريقة تحضير آيس كريم الشكولاتة بالحليب المكثف امزجي الكاكاو مع مقدار الحليب المكثف حتى يذوب ، ثم ضعيهم جانبا.

اخفقي الفانيلا مع كريمة الخفق لمدة ثلاث دقائق، ثم ضيفيهم إلى مزيج الحليب المكثف، ثم اخلطيهم سويا، حتى خليط غليظ القوام.

اسكبي الآيس كريم في بولة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة عشر ساعات، حتى يتماسك.

ضعي الآيس كريم في الكاسات، ثم زينيه بالشكولاتة، حتى يصبح آيس كريم الشكولاتة بالحليب المكثف جاهز للتناول. طريقة عمل الأيس كريم بالمانجو المكونات نصف كوب من الكريم شانتيه.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر.

ثمرة كبيرة من المانجو المقطعة.

نصف كوب من الحليب المثلج.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الأيس كريم بالمانجو نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه المانجو ونخفقها جيدا.

ثم نقوم بإضافة السكر والكريم شانتيه إليهم مع الخفق الجيد. عمر شويل - جدة اعملي الآيس كريم في البيت بكل سهولة وبنكهات مختلفة مثل الجاهز - ثقفني

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