السعودية وأمريكا تؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى العقود القادمة

جاء ذلك فى بيان مشترك، صدر الليلة، عقب جلسة مباحثات جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.
وقرر الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - توسيع وتعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات التى نوقشت فى هذا الاجتماع، وذلك قبل الحوار الاستراتيجى السنوى المقبل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والذى سيعقد فى المملكة فى وقت لاحق من هذا العام.
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