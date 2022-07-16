نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تاريخ عاشوراء 2022.. موعد يوم عاشورة بالميلادي و الهجري 1444 وتوقيت صيام وسببه فى البلاد العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تاريخ عاشوراء 2022، يمكن من خلال مقالنا معرفة تاريخ عاشوراء لعام 2022، بالإضافة إلى معرفة سبب الصيام لهذا اليوم المبارك الذي ينتظره بترقب المسلمون حول العالم، حيث من الطبيعي أن يزيد محرك البحث في هذا الوقت من السنة الهجرية عن معلومات عن يوم عاشوراء بالأخص مع اقتراب حلول أول أيام من شهر محرم لعام 1444.

متى تاريخ عاشوراء 2022

ينتظر الكثير من المسلمين حول العالم قدوم رأس السنة الهجرية التي يحتفل بها بحماس شديد من أجل صيام تسوع وعاشوراء لعام 2022، لأداء سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن تلك الأيام عظيمة فيها تخلص سيدنا موسى عليه السلام وقومه من ظلم فرعون وجنوده، هكذا نصحنا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بدعاء الله في محرم، ويتم صوم اليوم التاسع والعاشر من كل سنة هجرية.

موعد يوم عاشورة بالميلادي والهجري 1444

من المعلوم أن كافة المسلمين في كافة دول العالم يجهزون لاستقبال أول أيام شهر محرم، وهذا منذ تاريخ 29 من ذي الحجة لرؤية هلال شهر محرم بعد موعد غروب شمس ذي الحجة من تاريخ 28/7/2022 للوقوف على غرة محرم للسنة الهجرية الجديدة.

وأعلنت فلكيا موعد يوم عاشوراء 1444 في شهر محرم من كل سنة هجرية هو يوم 10 محرم 1444 الموافق لتاريخ 8/8/2022 ميلاديا، إذ يسن العديد من المسلمين صوم يوم عاشوراء من كل سنة هجرية، وأيضا صوم اليوم التاسع لمخالفة اليهود صيامهم في ذلك اليوم.

سبب صوم يوم عاشوراء

ويعد سبب صيام عاشوراء كل سنة هجرية، فهي من أيام النعم من الله لنصرة سيدنا موسى عليه السلام هو وشعبه على فرعون وجنوده، حيث يجب على المسلمين أن يصوموا ويختلفوا بذلك اليوم عن اليهود، من أجل فضل وثواب هذا اليوم، كما أنه يكفر الذنوب ويقربنا من الله سبحانه وتعالى، والحصول على مغفرة الله ورضاه.

وفي ختام المقال نشير إلى فضل صوم تاسوعاء وعاشوراء لما هي أيام مباركة وتجعل المسلم أقرب إلى الله تعالى، بالإضافة إلى أن في هذا اليوم يقام به احتفالات بين الأهل، ويوافق يوم عاشوراء التاريخ الميلادي 8/8/2022.