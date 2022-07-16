نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موقع الديوان الوطني للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 بالتوقيت المحلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الديوان الوطني للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 بأسرع الطرق دون البحث في روابط مجهولة المصدر، الآن يمكنكم استخراج نتائج امتحانات البكالوريا 2022 عبر عدة خطوات سهلة وميسرة، بعد أن أتاحت وزارة التربية الوطنية منذ ساعات قليلة النتيجة النهائية وفقاً للبيان التي أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي ذكرت فيه خطوات الاستعلام عن النتيجة وموعد سحب النتيجة النهائية لكل الطلاب والطالبات في البكالوريا.

نتائج البكالوريا الجزائري 2022

يذكر أن طلاب وطالبات الصف الثالث قد تمكنوا من اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني في منتصف شهر يونيو 2022، ومنذ هذا التوقيت وينتظر الطلاب والطالبات النتيجة ولا سيما بعد الأنباء التي تؤكد الإنتهاء من تصحيح جميع نماذج الامتحانات في الوقت التي أشارت فيه العديد من التقارير أن رفع النتيجة النهائية سيكون بشكل رسمي في منتصف شهر يوليو 2022، والمقرر لها أن تعلن اليوم السبت فى الساعة الرابعة منتصف شهر يوليو 2022.

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن نسبة النجاح لهذا العام تتفوق عن العام المنقضي بعد أن تجاوزت نسب النجاح 60%، فيما أكدت الوزارة على الطلاب والطالبات أنه بإمكانهم الآن التعرف على درجاتهم على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي تم رفع عليه النتيجة منذ دقائق معدودة، أي في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم.

موقع الديوان الوطني للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022

حددت وزارة التربية الوطنية موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رسمياً لعرض نتائج البكالوريا لهذا العام وفقاً للبيان التالي.

حيث تعرف الملايين من أبناء الشعب الجزائري علي البيان الصادر من وزارة التربية الوطنية، والذي تم ذكر موعد إعلان النتيجة في الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق 16 جويلية يوليو 2022، لهذا فمن المتوقع أن يشهد اليوم رابط النتيجة، بحث كبير جداً هذه الساعات والذي قد يعرض الموقع إلي ضعف عملية التحميل، لذا يمكنكم الآن وضع رقم التسجيل الخاصة بكم أسفل في صندوق التعليقات، حتي نقدم لكم المساعدة في الحصول على النتيجة النهائية في صندوق التعليقات أو الدخول مباشرة إلي رابط نتيجة البكالوريا مباشر 2022، أو إتباع خطوات الاستعلام عن النتيجة في الفقرة الثانية.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022

كما ذكرنا في الفقرة السابقة رابط عرض نتيجة البكالوريا هو رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ولكن هنا سنقدم إليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

وفقاً لما ورد اليوم عبر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، والذي كشف بيان رسمي موضح به توقيت إعلان نتيجة شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 جويلية 2022، وفي ختام البيان تمنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات، كما تقدمت بالشكر والتقدير والعرفان لكل الذين ساهموا في نجاح العام الدراسي المنقضي.

هذا ختام موضوعنا الذي شرحنا فيه لكافة الطلاب والطالبات موقع الديوان الوطني للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 بأسرع الطرق.