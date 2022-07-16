كيفية الإستعلام عن مديونية شركة stc للإتصالات السعودية برقم الهوية وسدادها 1443

تعتبر شركة الإتصالات السعودية stc ،واحدة من أهم ،وأشهر الشركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية ،كما أنها رائدة في مجالها ،بالإضافة إلي أنها تقدم العديد من الخدمات لعملائها ،من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ،كما أنها تقدم خدمة جديد وهي خدمة الإستعلام عن المديونية ،بالعديد من الطرق ،وأيضا الإستعلام عن المبالغ المستحقة ،من أجل الحرص علي تجنب إنقطاع خدمة الإتصالات علي الهواتف الجوال ،كما أن الشركة أوضحت لعملائها خدمة الإستعلام عن الرصيد ،والمبالغ المستحقة ،وذلك بطريقة إلكترونية ،ودون الحاجة للذهاب إلي فروع الشركة ،المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية

خطوات الإستعلام عن المديونية لشركة stc للإتصالات برقم الهوية

لكي يتمكن عملاء شركة إتصالات السعودية stc ،من الإستعلام عن المديونية ،وأيضا معرفة إستهلاك الرصيد ،والمبالغ المستحقة ،بطريقة إلكترونية ،بإستخدام رقم الهوية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الإتصالات stc السعودية.

ثم يتم الضغط علي رمز Mystc ،الموجود في الصفحة الرئيسية.

ثم يتم الضغط علي خيار التسجيل في الخدمة.

يتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة ،بشكل صحيح ،ومنها كتابة رقم الهاتف الجوال.

يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستعلم.

يتم كتابة أسم المستخدم ،في الخانة المخصصة له.

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية ،في الخانة المخصصة له.

يتم قراءة جميع الشروط ،والأحكام الخاص بشركة الإتصالات stc السعودية ، وبعدها يتم الموافقة عليها.

ثم يتم الإنتظار بضع ثوان ،حتي يتم إرسال رمز تأكيد عبر رسالة نصية علي الهاتف المحمول.

يتم كتابة رمز التأكيد ،بطريقة صحيحة ،وفي الخانة المخصصة له.

يتم الضغط علي الأمر الحساب.

يتم تحديد الحساب الخاص بالمستعلم.

وأخيرا:سوف تظهر قائمة جديد ،تحتوي علي جميع الحسابات الحسابات البنكية لمدة الستة أشهور الماضية.

طريقة الإستعلام عن مديونية شركة الإتصالات stc السعودية عبر خدمة العملاء

يمكن لعملاء شركة الإتصالات السعودية stc ،الإستعلام عن المديونية ،وأيضا إستهلاك الرصيد ،والمبالغ المستحقة ،وذلك عبر التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء للشركة ،كما أن خدمة العملاء تساعد في الرد علي جميع الأسئلة ،والإستفسارات المتنوعة للعميل ،وأيضا حل كافة المشاكل التي يحدث للعميل ،وتساعدة في الإستعلام عن كافة خدمات الشركة الكثيرة ،ويتم التواصل مع خدمة العملاء ،بإتباع عدة خطوات وهي:

يتم الإستعلام عن مديونية الرصيد ،وإستهلاك الرصيد ،والمبالغ المستحقة لشركة stc للإتصالات السعودي ،من خلال خدمة العملاء ،بالإتصالا علي الرقم الموحد:800

كيفية سداد مديونية شركة stc للإتصالات السعودية بطريقة إلكترونية

يمكن لعملاء شركة stc للإتصلات السعودية ،سداد المديونية، بطريقة إلكترونية ،وهي خدمة جديدة قدمتها الشركة لعملائها ،من اجل الحفاظ علي وقتهم ،وجهدهم ،وذلك بإتباع عدة خطوات للسداد ،وهذه الخطوات تتمثل في: