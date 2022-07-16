مرسيدس الجوهرة مواصفاتها وسعرها في الأسواق السعودية

مرسيدس الجوهرة حيث تعتبر شركة مرسيدس من أهم وأقدم وأكبر الشركات العاملة بإنتاج السيارات، وبسبب الجودة والابتكار الدائم في الخروج إلى عملائها بمنتجات جديدة وحديثة، حيث أطلقت مؤخرا سيارة الجوهرة التي اشتهرت باسمها الرسمي مرسيدس بنز الفئة S 500 2021، وحققت السيارة عددًا كبيرًا من المبيعات على مستوى العالم. على المستوى المحلي في الدولة وعلى مستوى العديد من الدول العربية، هي تنتج سيارات متميزة بها مواصفات وكماليات غير متوفرة في شركات أخرى، ويبحث الكثيرين في السعودية عن السيارات الفخمة مثل سيارة كيا K8 2022 وغيرها الكثير، وصرحت شركة مرسيدس أن الجوهرة تمتلك مجموعة كبيرة جدا من المواصفات المتنوعة، ويوجد نظام ترفيهي بأشكال مختلفة حسب نوع وإصدار السيارة.

مرسيدس الجوهرة مواصفاتها 2022

تعد شركة مرسيدس شركة عالمية معروفة في مجال صناعة السيارات منذ أمد بعيد، وقد عرفت بمتانة هيكلها وبأداء محركها الجيد، وهي تعد من أبرز السيارات ذات المواصفات الرائعة، فهي تتميز بتوفر المصابيح الأمامية والشرائط الهوائية بالمرايا، فضلًا عن توفر الجنوط والعجلات ومقابض الأبواب المميزة، والعديد من التغييرات سواء في الشكل الداخلي أو الخارجي ومن مواصفاتها:

محرك بقوة 429 حصان ومحرك توربيني مكون من 6 أسطوانات. تمتلك محرك V8 مزدوج ونظام دفع رباعي. شاشتين بقياس 11.6 بوصة وفتحة سقف بانوراميه مميزة وأبواب السيارة تعمل بالكهرباء. تعمل الشاشة على إصدار جديد من نظام المعلومات والترفيه MBUX الموجود في أفضل محركات مرسيدس. هناك شاشة OLED تعمل باللمس تم تصميمها بعنصر مقاس 12.8 بوصة وتحتوي أيضًا على عدادات رقمية. تتمتع السيارة بقدرة الاتصال بالبلوتوث والاستجابة للأوامر مثل قبول المكالمات. تتعامل مع أكثر من 27 لغة مختلفة حول العالم. مدفأة ومهواة وأنظمة اند رويد وأنظمة أبل كار بلاي. استهلاك أقل للطاقة بنسبة 3% ومصابيح أمامية مميزة. زخارف خشبية من الداخل وطاولات صغيرة ورائعة وقابلة للطوي. تم تجهيز سيارة مرسيدس S500 سيدان بمحرك توربيني سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر وقوة إنتاج.

سعر مرسيدس الجوهرة 2022

تختلف سعر السيارة مرسيدس الجوهرة على حسب الفئة ولكل فئة من الفئات المميزات والإضافات التي تجعلها تختلف عن الفئة الأخرى، وكلما ارتفع السعر كلما زادت الكماليات والإضافات الموجودة بالسيارة، سعر سيارة مرسيدس ويختلف بناء على عوامل عديدة ومختلفة تتمثل في سنة الإصدار، بالإضافة إلى مواصفات السيارة ولون السيارة وشكلها وحجمها ، والعديد من العوامل الأخرى.