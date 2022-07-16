نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات منتصف الشهر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر عروض بندة في المملكة العربية السعودية بندة من أكبر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية.
وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات على مختلف منتجاتها الغذائية بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض بندة في المملكة العربية السعودية.
عروض بندة في المملكة العربية السعودية في ما بعد عيد الأضحي
سنقدم إليكم في السطور الآتية مجموعة من الأضحية التي يتوفر العرض عليها من قبل بندة في المملكة العربية السعودية:
- يحتوي العرض على تيس بربري المتوفر بوز 12 كيلو متوفرة بسعر 849.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على عجل كامل مع وزن 200 كيلو جرام ومتوفرة بسعر 7399 ريال سعودي.
- يتوفر لدى بندة أيضًا جمل كامل متوفر بوز 200 كيلو جرام متوفر بسعر 5999.5 ريال سعودي.
- كما يوجد لديكم خروف نعيمي متوفر بوزن 22 كيلو جرام المتوفر بسعر 1949.95 ريال سعودي.
- يتوفر لدى بندة أيضًا خروف سواكني المتوفر بوز 18 كيلو جرام ومتوفر بسعر 1349.95 ريال سعودي.
- كما يوجد عرض على الخروف البربري 10 كيلو المتوفر بسعر 749.95 ريال سعودي.
عروض بندة على لحم الضأن:
يوجد لدى بندة أيضًا عرض على الخروف الرفيدي 11 كيلو جرام المتوفر بسعر 859.95 ريال سعودي.
يشتمل العرض أيضًا على خروف حري متوفر بوزن 16 كيلو متوفر بسعر 1799.95 ريال سعودي.
يحتوي العرض على خروف بلدي جيزاني 11 كيلو جرام ومتوفرة بسعر 1099.95 ريال سعودي.
عروض بندة في المملكة العربية السعودية
يحتوي العرض على مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها الكثير من التالي:
- يحتوي العرض على ثلاثة كيلو من طحين الفاخر الكويتي المتوفرة بسعر10.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على كيس أرز مزة بسمتي أبو كاس المتوفرة بسعر 56.95 ريال سعودي ومتوفر بوز 10 كيلو.
- يشتمل العرض على فول مدمس المتوفرة من حدائق كاليفورنيا ثلاثة علب مع وزن 450 جرام ومتوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كما يوجد في بندة عرض على جبنة نادك كريمية المتوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على زبدة المراعي الغير مملحة المتوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- كما يوجد لدى بندة منتجات غلو آند لفلي 100 جرام المتوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي.
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