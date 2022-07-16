نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة التسجيل في الضمان تفاصيل الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية عن بدء استقبال التسجيل في الضمان الإجتماعى المطور الجديد خلال الأيام المقبلة، فتم إنشاء هذا النظام بغرض مساعدة الأسر الأشد إحتياجا ولكى تضمن الدولة توفير جميع إحتياجات الأسر التى لا يوجد لديها دخل ثابت يعينها على الحياة لذا يعد الضمان الإجتماعى المطور من أهم النظم التي تم إنشاؤها مؤخرا في المملكة العربية.

نظام الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد والتنمية عن أنه تم النفاذ من نظام الضمان الإجتماعى وهو من وظيفته العمل على مساعدة الأسر التي ليس لها معين مادى مستقبل، ويقوم النظام بتوفير جميع الخدمات والخامات التى تكون الأسرة بحاجتها وتعمل على توفير معيشة كريمة لهم وذلك كان من نصف نوفمبر العام الماضى، وقبل البدء فى المساعده يتم النظر إلى الدخل الخاص بالأسرة وتجميع تقرير مفصل عنها وعن ما تمتلكه وذلك لضمان توفير المساعدة للأسر الأشد حاجة عن غيرها والأكثر إستحقاقات.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي

تم الإعلان عن الطريقة التي سيتم إتباعها في عملية تسجيل الدخول والطريقة عبارة عن أنه يجب أولا الدخول الى الرابط الخاص بالتسجيل موقع وزارة الموارد البشرية وبعدها يقوم الزائر القيام بإضافة جميع البيانات التى يتطلبها الموقع من إسم المستخدم ورقم الهاتف ورقم الهوية والعنوان، وبعدها يتم الضغط على تسجيل وسيطلب منك الموقع كود يتم إرسالها على رقم الهاتف الخاص بك وبعد إدخاله يتم الدخول الى النظام وتسجيل به قد تم إضافته.

أهلية الضمان الإجتماعي

بعد أن تم الإنتهاء من مرحلة التسجيل تم البدء فى الإعلان عن الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي والإستحقاق الخاص بالمتقدمين وكل ذلك يتم بشكل تدريجي ويتم كالتالى مؤهل او غير مؤهل ورقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم والتحقق من صحة الحساب المتقدم، ويجب التنبيه على جميع المتقدمين بضرورة وضع الحساب المسجل بإسم المتقدم وعدم وضع أي حساب آخر باذن مستعار أو إسم شخص آخر لأن ذلك يعيق اختيار الشخص فى التقديم ويصبح حينها غير مستحق للمنحة وهناك بعض الأمور الأخرى التى تقوم برفض طلب المتقدم وهو امتلاكه لعدد من المركبات يزيد عن واحدة أو سيارة واحدة لدية سابقة في السجن، وجود عماله فى المنزل عن شخصين، وتجاوز الدخل الخاص بالأسرة عن الموضوع فى شروط التقديم فى الضمان الإجتماعى.