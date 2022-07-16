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عمر شويل - جدة استخراج نتائج البكالوريا 2022، الجزائر بالخطوات بأسرع الطرق، التي يبحث عنها الجميع من الطلاب والاهالي، فى هذه المرحلة التي تعتبر الأهم في تحديد مصير الطالب والطالبة التعليمي، للانتقال إلي مرحلة التعليم الجامعي، للتأهيل الدراسي و الأكاديمي للمستقبل للاعداد كوادر مؤهلة لرفع الدولة والنهوض بها في جميع مختلف الوظائف مثل الطب والهندسة والتجارة والعلوم والتدريس وغيرها حيث من المعروف انه سوف يتم الاستعلام بالاسم ورقم المقعد عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر بالخطوات بأسرع الطرق

بعد الانتهاء من تأدية امتحانات البكالوريا في حالة تأمين للامتحانات دون أي عمليات غش بجانب النزاهة والشفافية في نظام المراقبة والامتحانات تم القيام بأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، لكي يتم الاعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا الجزائرية لعام ٢٠٢٢م حيث يتم القيام بالكشف والاستعلام عنها لاستخراجها وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أعلنت وزارة التعليم بالجزائر بيان بشأن موقع نتائج البكالوريا الذي يتم رفع عليه النتيجة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر على موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، حيث يتمكن الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا ٢٠٢٢، عن طريقة الدخول علي الرابط الخاص بموقع النتيجة bac.onec.dz، بالنسبة إلى المترشحين المتمدرسين والاحرار، كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة بثلاث طرق مختلفة منها الرسائل النصية، كل ما عليك هو إرسال كود *567# على أحدي شركات المحمول.

موعد نتائج البكالوريا الجزائر ٢٠٢٢م

اعرب السيد معالي وزير التربية والتعليم الوطنية بالجزائر عن موعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية البكالوريا الجزائر للعام الدراسي ٢٠٢٢م، فى تمام الساعة 16 من مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو 2022، ليتم بعدها مباشرة التسجيلات والتنسيق الجامعي للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا بالجزائر.