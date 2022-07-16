بايدن: أبحث غدا مع قادة 9 دول بالشرق الأوسط الاستثمار فى البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه سيعقد، غدا السبت، لقاء مع 9 من قادة الدول فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيجرى التعاون مع الشركاء من أجل الاستثمار بعدة مليارات فى مجال البنية التحتية.





وقال الرئيس الأمريكى، خلال كلمته فى مدينة جدة السعودية: "إن القيادة السعودية التزمت بالاستمرار فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، مضيفا أنه تم التطرق خلال مباحثاته مع القيادة السعودية إلى وقف إطلاق النار فى اليمن.. وتابع قائلا "نعلم أن وقف إطلاق النار موضوع منذ أكثر من 4 أشهر". وأشار بايدن، إلى أنه وبعد جهود دبلوماسية، تم التوصل إلى اتفاق لفتح المجال الجوى السعودى أمام الطيران المدنى، وهذا أمر مهم جدا.

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