العالم اليوم - إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة وآخر يسقط في منطقة مفتوحة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 يوليو 2022 01:18 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه عسقلان جنوبي إسرائيل، وسقوط آخر في منطقة مفتوحة قرب المدينة ذاتها.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الصاروخ الأول اعترضته منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت إطلاق صاروخين على الأقل من غزة باتجاه عسقلان.

وقال المتحدث إنه "تم تفعيل تحذير في مدينة عسقلان وقرب غزة"، مضيفا أن صافرات الإنذار أطلقت في المنطقتين.

كما أشارت منظمة نجمة داود الحمراء إلى إصابة 3 مستوطنين خلال الركض إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان، حيث نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.