نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا دورة جوان 2022، يوم غداً السبت، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وفضاء أولياء التلاميذ، والرسائل النصية القصيرة من خلال رقم الإرسالية الخاصة بالاستعلام عن المعدلات وكشوف النتائج على مستوى كل الولايات في الجمهورية الجزائرية، وقدمت وزارة التربية الوطنية التفاصيل حول كيفية استظهار الطلاب لنتائجهم، على حسب التصنيف إن كان المترشحين متمدرسين أو أحرار، وموعد البدء في تفعيل الخدمة الإلكترونية لاستخراج نتائج الباك 2022.

موعد إعلان نتائج الباك 2022

بلاغ عاجل صدر عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية مساء الجمعة اليوم، أكدت فيه أن موعد إعلان نتائج الباك 2022 للطلاب المترشحين المتمدرسين أو الأحرار، المتقدمين على اختبارات شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2021-2022، سيكون بداية من الساعة الرابعة مساء يوم غداً السبت الموافق 16 جولية 2022.

بدء العد التنازلي لظهور نتائج باك 2022، حيث الموعد المرتقب من ألاف الأسر في الولايات الجزائرية، من لديهم أبناء في تلك المرحلة التعليمية الهامة والفارقة في حياة الطلاب قبل انتقالهم لمرحلة التعليم الجامعي، وقامت وزارة التربية بتوفير عدة طرق من أجل تسهيل استظهار نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل بمجرد أن يتم تفعيل رابط الخدمة الإلكترونية لمعرفة النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقة أو من فضاء أولياء التلاميذ.

طريقة استظهار نتائج البكالوريا 2022

بالنسبة للطلاب المترشحين المتمدرسين والأحرار، فأمهم تلك الطرق من أجل استظهار نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 على النحو التالي:

من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من رابط نتائج الباك الرسمي، ثم برقم التسجيل يتم استظهار معدل الطالب، وبعد 3 أيام يتم استخراج كشف النقاط.

مجاناً عبر الرسائل النصة للمتعاملين الثلاثة موبيلس، أو جيزي، أوريديو، من خلال إرسال رسالة نصية على الرمز #567*.

بالنسبة للطلاب المترشحين المتمدرسين فقط فيمكنهم استظهار نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 كالأتي:

عبر فضاء أولياء التلاميذ

من خلال إشهار قوائم التلاميذ الناجين في نفس اليوم وبنفس الوقت على مستوى جميع المؤسسات التعليمية التي اجتاز التلاميذ الامتحان بها.

قدمت وزارة التربية التهنئة للطلاب الناجحين والشكر والامتنان لكل أفراد الجماعة التربوية من معلمين وإداريين وموظفين وعمال، على ما بذلوه من مجهودات خلال العام الدراسي الماضي.