نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 وشروط التقديم وزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 وهي مؤسسات للتعليم الثانوي والمتوسط بالجزائر تخضع للإشراف المزدوج من قبل وزارة الدفاع الوطني و وزارة التربية الوطنية كذلك تقبل المدارس التلاميذ الجزائريين المتفوقين دراسيًا وعندهم الرغبة في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي فيتم تدريبهم طبق برنامج تكوين شبه عسكري وطبيعة الدراسة في مدارس أشبال الأمة داخلية طوال مدة الدراسة، وبعد حصول الطلاب على شهادة البكالوريا يتم توجيه التلاميذ وفق احتياجات الجيش الوطني الشعبي نحو مختلف المدارس العليا العسكرية للجيش الوطني الشعبي.

موعد التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 قبل التعديل

إضافة لما سبق ذكره فإن وفق ما تم الإعلان عنه من قبل اللجنة المختصة بالتسجيل والقبول في مدارس أشبال الأمة أن موعد التسجيلات الأولية ستنطلق بعد ظهور نتائج امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والإبتدائي للسنة الدراسية 2022-2023 وفق الترتيب التالي ذكره:

أولًا موعد التسجيل بالسنة الأولى ثانوي

التسجيل الأولي إلكترونيًا يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022. أيضًا يتم الانتقاء إلكترونيًا يوم الإثنين 8 أوت 2022 و يوم السبت 14 أوت 2022. في النهاية ستعلن نتائج القبول يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022.

ثانيًا الالتحاق بالسنة الأولى متوسط

أولًا التسجيل الأولي إلكترونيًا يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022. كذلك يتم الانتقاء إلكترونيًا يوم الإثنين 8 أوت 2022 و يوم السبت 14 أوت 2022. في النهاية ستعلن نتائج القبول يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022.

شروط الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي مدارس أشبال الأمة العام الدراسي الجديد

كذلك تتواجد مدارس أشبال الأمة بطور التعليم الثانوي في البليدة ، وهران وسطيف وذلك للإناث والذكور، والجدير بالعلم أن التقديم متاح للإناث فقط وشروط التقديم بها هي:

أولًا أن تكون المتقدمة من مواليد عام 2007 فما بعد. كذلك شرط أن تكون جزائرية الجنسية. أيضًا أن تكون حاصلة على معدل 12/20 فما يفوق للقبول في السنة الأولى ثانوي 2022-2023 وموجهة إلى الشعبة علوم وتكنولوجيا. شرط أن تكون المتقدمة متمتعة باللياقة البدنية العالية والصحة الجيدة. في النهاية شرط اجتياز والنجاح في مسابقة القبول.

شروط الإلتحاق بالسنة الأولى متوسط العام الدراسي 2022-2023

كما تتواجد مدارس أشبال الأمة بطور التعليم المتوسط بالمسيلة، وتيارت، وبشار، والأغواط، وباتنة و بجاية وتمنراست، والجدير بالذكر أن تلك المدارس متاح بها التقديم للذكور فقط وفق شروط التقديم التالي ذكرها:

أولًا أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. كذلك أن يكون المتقدم لائق بدنيًا ويتمتع بصحة جيدة. أيضًا أن يكون مواليد عام 2011 فما بعد. في النهاية أن يكون المتقدم مقبول في السنة الاولى متوسط 2022-2033 بمعدل يساوي 08/10 فما فوق.

خطوات التقديم في مدارس اشبال الامة preinscription.mdn.dz

ولراغبي الاتحاق بمدارس أشبال الأمة للعام الجديد 2022-2023 من متفوقي المرحلة الابتدائية اتباع الخطوت التالية بالترتيب :

أولًا الولوج مواقع التسجيل الأولي للمترشحين الراغبين بالانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي أشبال أمة .

. تعبئة كافة البيانات المطوبة وفق الشروط الموضحة بالفقرات السابقة.

متابعة مراحل التقديم ومواعيد ظهور نتائج القبول الرسمية من خلال موقع التسجيلات الإلكتروني http://preinscription.mdn.dz/cadets.

آخر تحديثات التقديم في مدارس أشبال الأمة للعام الجديد 2022 -2023 الطور الثانوي ذكور وإناث

في الختام وفق أجدد تحديثات التسجيل للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة تم الإعلان رسميًا عن فتح باب القبول والتسجيل بالطورالثانوي للذكور والإناث بوهران وسطيف والبليدة لمن ينطبق عليهم شروط التسجيل والإلتحاق بالسنة الأولى ثانوي السابق ذكرها بالمقال وقد تم فتح باب التسجيل على المراحل التالي ذكرها: