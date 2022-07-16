“نتائج البريفيه 2022” رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022 عبر موقع mehe gov lb وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022 تزداد عمليات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء لبنان، لكي يتم التعرف على نتائج الامتحانات الرسمية هذا العام 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة في جميع المدارس التابعة وزارة التربية والتعليم اللبنانية، حيث كشفت الوزارة رسميا عن موعد إعلان نتائج الامتحانات الرسمية لنهاية العام الدراسي 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022 عبر موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

الاستعلام عن نتائج البريفيه في لبنان 2022

نتائج البريفيه 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة لبنان رسميا الانتهاء من الأعمال الخاصة بتصحيح الامتحانات للطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها على الفور، وقد أشارت الوزارة أن هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بسهولة بشكل إلكتروني وبكل سهولة بدون الحاجة إلى التن قل إلى المدارس أو المعاهد، حيث أكدت أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج البريفيه 2022 برقم المترشح، وقد أشارت المصادر إلى أن نتائج الطلاب سوف مرت بأكثر من مرحلة قبل أن يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل الوزارة، وقد تم مراجعة النتائج بشكل جيد حتى يتم ضمان حصول كل طالب على المعدل الذي يستحقه، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، ليتم استخراجها إلكترونيا برقم المرشح.

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022

ويتم استخراج نتائج الامتحانات الرسمية 2022 في جميع أنحاء لبنان بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.