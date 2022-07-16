نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم التسجيل http://www.onec.dz/ رابط استظهار نتيجة البكالوريا 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استظهار نتيجة البكالوريا 2022 الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، بعد ظهور نتيجة شهادة التعليم الأساسية، نوفر للطلاب نتيجة شهادة البكالوريا في الجزائر لعام 2022 من خلال موقع ديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الرسمية وهذا من خلال الاسم الرباعي ورقم التسجيل المقدم من وزارة التربية والتعليم الجزائرية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة شهادة البكالوريا في الجزائر.

موعد ظهور نتيجة شهادة البكالوريا بالجزائر

ميعاد ظهور نتيجة شهادة البكالوريا في الجزائر، فسوف يتم ظهورها عبر رقم التسجيل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وأشار السيد الوزير عبد الحكيم أن من المفترض ظهور نتيجة جميع الشعب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الجزائر يوم الأحد 17 من شهر يوليو لعام 2022.

رابط استظهار نتيجة البكالوريا 2022 عبر موقع onecdz

يمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال موقع الديوان الوطني حيث يتم:

أولا التوجه إلى موقع الديوان الوطني، وكذلك موقع وزارة التربية الوطنية.

ومن ثم الانتقال الى أيقونة ظهور نتيجة البكالوريا.

بعد ذلك يتم كتابة اسم الطالب ورقم التسجيل الذي حصل عليه من الوزارة.

وأخيرا يتم النقر على استظهار النتيجة لرؤية الدرجات.

نتيجة البكالوريا 2022 الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر

نتائج البكالوريا في محافظات جمهورية الجزائر موقع الباك bac.onec.dz حيث لا يزال عملية الدقيق وريد الدرجات حتى الآن مستمرة، وتم الإشارة من قبل وزير التربية والتعليم في الجزائر إن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان تجاوز عددهم 700 ألف طالب، وهم حاليا منتظرين الإعلان الرسمي عن أسماء الطلاب الناجحين والراسبين في كافة محافظات الجزائر، بينما تم الإشارة من قبل الوزارة لأن مراكز التجميع قد انتهت من عملية فك التشفير ومعاودة تسجيل معلومات الطلاب على ورق الامتحانات، وأرسلت نتائج الطلاب النهائية إلى مراكز التجميع بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومن ثم سوف يتم إغلاق مراكز للتصحيح.

وفي الختام تم الإشارة من قبل بعض المسؤولين أنه تم إيقاف 4 طلاب منذ اليوم الأول من عقد امتحانات البكالوريا وذلك لمحاولة الغش عبر استخدام أجهزة تقنية حديثة ضئيلة الحجم ليتواصلوا مع أشخاص بالخارج لمساعدتهم في الحل، على الرغم من إصدار قرارا من قبل الوزارة بانقطاع شبكة الإنترنت عن البلاد عند تواجد امتحانات، حيث تم تنفيذ هذا القرار منذ عام 2016، إلا أنه هناك بعض الحالات القليلة الذي تم رصدها.