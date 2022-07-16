نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك epedu.gov.iq كشف نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول جميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في المقال التالي
لينك epedu.gov.iq كشف نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول تزيد مؤشرات البحث في هذا التوقيت لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول جميع المحافظات العراقية، حيث تعتبر نتائج الثالث المتوسط واحدة من أهم النتائج التي يبحث عنها قطاع كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية بشكل عام، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة في جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 في العراق بالرقم الامتحاني.
نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 في العراق
كشفت مصادر مسؤولة وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الدور الأول الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم انتهاء رصد النتائج تمهيدا لاعتماد النتيجة ليتم طرحها إلكترونيا، وقد أوضحت الوزارة أنه سوف يتم تسهيل الحصول على نتائج الطلاب من خلال الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ليتم استخراج نتائج الطلاب في دقائق معدودة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أكدت بعض المصادر على أن نسب النجاح الخاصة بالطلاب قد جاءت على نحو مرتفع.
لينك epedu.gov.iq كشف نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول
ويمكن التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم لكي يتم استخراج نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب أن يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول بكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق.
- يتم اختيار إدخال البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح والتي تتمثل في إدخال الاسم ورقم الجلوس.
- عقب إدخال بيانات الطالب المستعلم عنه بشكل صحيح والتأكد من صحتها، يتم الضغط مباشرة على أيقونة عرض النتيجة، وذلك لتظهر نتيجة الطالب على الفور.
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