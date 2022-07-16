onec.dz رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر 2022 حيث نتابع نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر هو أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية بشكل عام، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الموعد المعلن من قبل وزارة التربية الوطنية، وقد بدأت الوزارة على الفور في إتمام أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب، تمهيدا لطرح النتائج لكي يتم التعرف عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنته وزارة التربية الوطنية بشأن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر 2022 وكيفية استخراج النتيجة.

نتيجة البكالوريا في الجزائر 2022

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا بأن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب شهادة البكالوريا في جميع الولايات قد انتهت بالفعل خلال الأيام الأخيرة، وذلك من خلال المدارس المختلفة في كافة الولايات، وقد أكدت أن النتائج تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها وهي رصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب، وقد أكدت أن الساعات المقبلة سوف تشهد رسميا الإعلان عن طرح نتائج البكالوريا للطلاب إلكترونيا من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع للوزارة، ليكون ذلك هو الموعد الرسمي لعرض نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الجزائرية، حيث أشارت كذلك بعض المصادر الرسمية بأن المختصون بالوزارة قائمين في هذه الساعات على رفع النتيجة عبر شبكة الإنترنت.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر 2022

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام إلكترونيا عن نتائج البكالوريا في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.