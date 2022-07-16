العالم اليوم - فيديو لصاحب البشرة الاستثنائية.. رقم قياسي غريب في "غينيس"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لصاحب البشرة الاستثنائية.. رقم قياسي غريب في "غينيس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 يوليو 2022 12:21 صباحاً - استغل رجل أميركي حالة طبية غريبة لبشرته، ليستعيد مكانته في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر لصق 10 علب مشروب على رأسه الحليق باستخدام "شفط الهواء".

وحوّل جيمي كيتون بشرته التي بإمكانها امتصاص الهواء، إلى مصدر لشهرته بل ولمعيشته، حيث إن بإمكانه استخدام هذه الخاصية للصق الأشياء على جلده.

وفي عام 2016، دخل كيتون موسوعة "غينيس" عندما لصق برأسه 8 علب مشروب وجعلها تبقى في مكانها لمدة 5 ثوان.

لكن رجلا يابانيا نجح في كسر هذه الرقم عندما ثبت 9 علب على رأسه عام 2019، قبل أن يستعيد كيتون اللقب بـ10 علب.

وعزا كيتون مهارته غير العادية إلى حالة طبية نادرة، وقال لموسوعة "غينيس": "أعاني حالة جلدية لم يتم تسميتها بعد، حيث تمتص مسام بشرتي الهواء حرفيا".

ومنحته هذه الحالة القدرة على لصق الأشياء بجلده منذ كان طفلا، لكن كيتون قال إنه لم يدرك قوة مهارته حتى حلق رأسه لأول مرة، حيث بات بإمكانه تثبيت عدة أشياء عليها.

وقال: "أنا تحولت الآن إلى شركة. أسوّق للآخرين وأحضر الأحداث المهمة. يدفعون لي في أي مكان ما بين 10 إلى 20 ألف دولار لإبراز مهاراتي".

وتابع كيتون: "كل هذا بسبب هذه الحالة. قابلت الكثير من المشاهير، والمضحك حقا هو أنهم يأتون إليّ ويطلبون مني الصور. إنهم يعرفونني قبل أن أراهم".