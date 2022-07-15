جدة - نرمين السيد - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولى فى مدينة جدة.





وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى قال، فى وقت سابق، إن قمة جدة، التى ستعقد فى السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والعراق والأردن، ستناقش آفاق التعاون فى ملفات الطاقة والتغير المناخى والأمن الغذائى باعتباره التحدى الأكبر فى العالم والمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الوزراء العراقى فى مطار جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.