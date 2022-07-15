جدة - نرمين السيد - أكد دميترى بوليانسكى، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الغرب سيساعد أوكرانيا فى المقام الأول إذا أقنع نظام كييف بالدخول فى مفاوضات موضوعية مع روسيا لوقف إطلاق النار.





وقال الدبلوماسى الروسى حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، هو إقناع القيادة الأوكرانية بتبنى تخطيط سياسى وإجراءات واقعية من أجل بدء مفاوضات سلام موضوعية وجادة مع روسيا حول شروط وقف إطلاق النار. وأضاف أن الوفد الأوكرانى الذى شارك بالمفاوضات التى عقدت بين روسيا وأوكرانيا فى مارس الماضى، كانت لديه بعض الأفكار السليمة التى يمكن اعتبارها أساسا للمناقشة، ولكن فجأة وبعد التشاور مع واشنطن وخاصة مع لندن، غيروا رأيهم وعادوا بتقييمات غير واقعية تماما لما يحدث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: يجب على الغرب إقناع أوكرانيا بمفاوضات سلام موضوعية وجادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.