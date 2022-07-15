تونس: عودة حركة التوافد مع الجزائر يؤكد متانة العلاقات

جاء ذلك فى تصرح للمجيدى، مع توليه إعطاء إشارة انطلاق عودة معبر ملولة بطبرقة إلى سالف نشاطه بعد انقطاع دام عامين، يرافقه وزير السياحة محمد معز بلحسين ووالى جندوبة سمير كوكة، وسط أجواء احتفالية جمعت التونسيين والجزائريين الوافدين على المعابر.
وأضاف وزير النقل التونسى أن تجدد الحركة عبر المعابر الحدودية البرية من الجانبين منذ الساعة صفر من تاريخ اليوم بمثل هذه الأجواء الودية تعكس تمسك تونس بالشقيق الجزائرى الوافد وتمسك الشقيق الجزائرى بتونس كواجهة سياحية مفضلة لديه، مذكرا فى الصدد بالإجراءات التى تم اتخاذها على المستوى اللوجستى والتنظيمى والصحى والأمنى لإنجاح عمليات التوافد بالانسيابية والسلامة اللازمتين ومثنيا على جهود التنسيق المحكم المبذولة من قبل السلطات الجهوية ومختلف الأطراف المتدخلة فى تسيير مختلف مكونات المعبر.
كما أبرز وزير النقل التونسى حرص الوزارة على دعم الديوان الوطنى للمعابر الحدودية البرية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير المعابر الحدودية، مؤكدا أن الهدف لا يكمن فقط فى إنجاح هذا الحدث التاريخى ونمذجة معبر "ملولة" بل فى ضمان استمرارية نسق سير نشاط هذا المعبر وبقية المعابر الحدودية البرية على الوجه الأكمل على مدار السنة.
وتبادل وزير النقل أثناء استقباله للوافدين الجزائريين مشاعر الإخاء حيث عبروا عن ابتهاجهم بقرار إعادة فتح الحدود مع جارتهم تونس باعتبارها وجهة سياحية واستشفائية ذات أولوية لهم.
وتوجه وزير النقل التونسى وبرفقته والى جندوبة إلى معبر "ببوش" بعين دراهم للاطلاع على سير عودة الحركة به.
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