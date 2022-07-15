بايدن من السعودية: سنعمل على تعزيز أمن المملكة ضد أى تهديدات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه أجرى مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولى العهد السعودى، كما أنه اتفق مع الملك سلمان وولى العهد السعودى على العمل لتعزيز الهدنة فى اليمن.





وأضاف الرئيس الأمريكى على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية، "سنعمل على تعزيز أمن السعودية فى وجه أى تهديدات، كما بحثنا سبل توفير أمن الطاقة". وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، وصل مساء الجمعة، إلى السعودية حيث قال مسؤولون أميركيون إنه سيناقش مجموعة من القضايا بما فى ذلك أمن الطاقة مع السعودية، وتوجه بايدن مباشرة إلى قصر السلام فى جدة.

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