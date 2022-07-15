نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 ، من المواعيد التي قامت بتحديدها والإعلان عنها جامعة الملك فهد وهي بدأ القبول المبكر للطلبة والطالبات الجدد الراغبين في التسجيل والالتحاق بالجامعة التي تعتبر من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية ويحاول التقديم بها عدداً كبير من الطلاب كل عام، واليوم سوف نتعرف على مواعيد التقديم في الجامعة.

مواعيد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تم تحديد موعد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الهجري الجديد 1444 حيث تستعد جامعة الملك فهد لكي تفتح أبوابها واستقبالاً للطلاب الجدد الراغبين في التسجيل بها، ومن خلال السطور التالية سوف نعرف على الموعد الذي قام الجامعة بتحديده للتسجيل وهو كالتالي:

يبدأ التسجيل في يوم الأحد الذي يوافق في التاريخ الهجري 27/11/1443 هجرية، وسوف يستمر حتى تاريخ 8/12/1443 هجرية.

الجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من الجامعات في المملكة العربية السعودية قاموا بالإعلان عن فتح باب التسجيل فيهم، حيث تتجه كافة محركات البحث هذه الفترة من الطلاب و أولياء الأمور لمعرفة مواعيد السجيل في الجامعات 1444 واختيار الجامعة المناسبة لهم ولأولادهم من بين عشرات الجامعات المتواجدة داخل أراضي السعودية.

شروط القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يوجد الكثير من الشروط التي يجب توافرها من جهة الطالب أو الطالبة المتقدمين بطلبات للالتحاق بالجامعة والتي يجب أن يخضع لها جميع الطلاب من الجنسين قامت بوضعها الجامعة ومن خلال هذا المقال سنعرض هذه الشروط المطلوبة كاملة والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على الثانوية العامة أو منهج علمي (علوم طبية) أو الثانوية العامة لنظام المقررات في العام الذي يتم فيه التقديم أو السابق له.

اختيار القدرات العامة لجميع التخصصات العلمية.

يمكن للطالب أو الطالبة استخدام النتيجة التي حصل عليها للاختبار في نفس العام السابق لوقت القبول بها أو العامين السابقين له.

من اهم الشروط التي لابد وأن يقوم الطالب بالموافقة عليها هي تقديم نتيجة اختبار STEP ستيب بدرجة لا تقل عن 45 درجة أو ما يعادلها في حالة اختيار TOFEL تويفل أو IELTS آيلتس وذلك من خلال اختبار اللغة الانجليزية التي يجب أن يكون قد اجتازها بنجاح.

يجب اجتياز الاختبار التحصيلي في سنة القبول والتسجيل أو السنة التي تسبقها.

ألا يكون الطالب أو الطالبة قد سبق لهم الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو أي من الكليات التابعة لها قبل ذلك.

الفرق بين القبول الاعتيادي والقبول المبكر بجامعة الملك فهد

يوجد فرق بين القبول الاعتيادي والقبول المبكر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولكن فرق بسيط في بعض النقاط فقط، وهذا الفرق بينهما يتمثل في الآتي:

لم يقوم الطلبة والطالبات الذين تم قبولهم في القبول المبكر بالتسجيل مرة أخرى في القبول الاعتيادي.

سيحصل الطلبة والطالبات المقبولين في القبول المبكر على برنامج تأهيلي وذلك بعد التأكيد من قبولهم في الجامعة مباشرة وذلك في حالة إذا لم تكن قد بدأت الدراسة أيضاً.

مكافآت يحصل عليها الطلبة والطالبات من جامعة الملك فهد:

تقوم الجامعة بصرف مكافأة مالية للطلاب قدرها (990) ريال سعودي وذلك للطلاب في المرحلة التحضيرية والبكالوريوس.

ويحصل الطلاب على مكافأة مالية كبيرة قدرها (890) ريال سعودي في مرحلة الدراسات العليا

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي عرضنا لكم فيه موعد وشروط التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لكل من يهمه الأمر ويرغب في الحصول على هذه المعلومات وكافة التفاصيل.