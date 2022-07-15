نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أقنعة المايونيز للشعر وكيف يستخدمها الناس؟ يزيد من نعومة الشعر وترطيبه وقوته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتكون المايونيز من الزيت والخل وصفار البيض والتوابل المختلفة. نظرًا لخصائصه المرطبة، يمكن استخدام المايونيز بعدد من الوصفات للعناية بالشعر. على الرغم من أن الناس يستخدمون المايونيز عادة كتوابل، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون له خصائص مفيدة جدا للعناية بالشعر والبشرة بسبب مكوناته. على سبيل المثال، قد يستخدم بعض الأشخاص المايونيز لتنعيم البشرة الجافة أو لترطيب شعرهم. تشرح هذه المقالة ما هو ماسك شعر المايونيز والفوائد المختلفة التي يمكن أن يتمتع بها المايونيز لشعر المراة والرجل. في ثقفني نهتم كثيرًا بذكر المصادر لذلك ستجد دليل على كل معلومة وسنناقش في مقال أخر أيضًا كيفية صنع ماسك المايونيز للشعر في المنزل ويناقش المكونات الطبيعية الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة الشعر وفروة الرأس.

هل لماسك المايونيز أي فوائد؟

يروج بعض خبراء التجميل الطبيعي لماسكات المايونيز للشعر كعلاج بديل للشعر يمكن أن يترك شعر الرجال والنساء لامعًا وناعماً وسلسًا.

المايونيز للشعر الجاف والتالف والمتقصف

يحتوي المايونيز على زيت نباتي. وفقًا لمقال نشر في المجلة الدولية لمستحضرات التجميل النباتية والمكونات الطبيعية، عندما يقوم الشخص بوضعه مباشرة على فروة الرأس كشامبو أو استخدامه كبلسم، فإن الزيت النباتي يزيد من نعومة الشعر وترطيبه وقوته.

يحتوي المايونيز أيضًا على البروتين الذي يمكن أن يساعد في استعادة الرطوبة للشعر الهش أو الجاف.

لتنعيم الشعر أو تساقطه

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر أو الذين يعانون من ترقق الشعر أن استخدام ماسك المايونيز هو بديل آمن لتعزيز نمو الشعر.

وفقا لمقال في مجلة الغذاء الطبي وهي مصدر موثوق أن صفار البيض على أحماض أمينية قد تعزز نمو الشعر.

لقشرة الرأس أو حكة فروة الرأس

قد يفكر الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس في استخدام ماسك المايونيز للشعر لتخفيف القشرة والحكة.

تعرف جمعية الأكزيما الوطنية قشرة الرأس بأنها شكل مزمن من الأكزيما (التهاب الجلد الدهني) الذي يحدث بسبب فرط نمو خميرة الملاسيزية . يمكن أن تظهر على الجزء العلوي من الظهر والأنف وفروة الرأس.

وفقًا للكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية، فإن أفضل طريقة للتخفيف من قشرة الرأس هي استخدام الشامبو الذي يحتوي على الزنك وكبريتيد السيلينيوم .

على الرغم من أن ذلك يعتمد على العلامة التجارية، إلا أن معظم منتجات المايونيز تحتوي على الزنك. لذلك، قد يكون استخدام ماسك المايونيز علاجًا فعالًا لقشرة الرأس.

لعلاج القمل

يدعي بعض الناس أن ماسك الشعر بالمايونيز يمكن أن يساعد في علاج قمل الرأس، لكن لا يوجد بحث قائم على الأدلة لإثبات ذلك.

على الرغم من أن المايونيز قد يجعل القمل غير نشط مؤقتًا، إلا أنه لن يقتلهم.