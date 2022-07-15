روسيا تبحث إدخال نظام الصيرفة الإسلامية فى أربع جمهوريات

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولى أكساكوف، عن مشروع تجريبى لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية فى جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية كخطوة أولى.





وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة: "لقد تلقينا منذ فترة طويلة العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين فى بشكيريا وتتارستان والشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى".

وأضاف "إن هذه المبادرات تحظى بالاهتمام لأن بعض الدول فى الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار بهذه المناطق الروسية، ولكن لم تقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية"، وأشار إلى أنه حال نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع فى جميع أنحاء روسيا، موضحا أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار فى الاقتصاد الروسى.