الجزائر: فتح خط بحرى جديد مع إيطاليا ابتداء من 24 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت سفارة الجزائر بروما، فى بيان اليوم، أنه جارى إعداد جدول الرحلات المبرمجة من مدينة نابولى (جنوبى إيطاليا على ساحل البحر المتوسط) إلى الجزائر العاصمة، والذى سيتم تنفيذه من قبل شركة الملاحة الجزائرية الحكومية.

يذكر أن قرار فتح هذا الخط البحرى الجديد جاء عقب أيام من زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى إيطاليا فى مايو الماضى.