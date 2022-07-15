المغرب: 1496 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 1496 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد متلقيها 11 ألفا و723 شخصا، وأن 4 آلاف و175 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة 6 ملايين و596 ألفا و283 شخصا.





وأوضحت الوزارة المغربية فى بيان، اليوم أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و864 ألفا و793 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالى لمن تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و352 ألفا و400 شخص. فى سياق متصل، سجلت الصحة المغربية 2021 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى مليون و248 ألفا و856 حالة. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالى 16 ألفا و173 حالة، كما تم تسجيل 2794 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى مليون و216 ألفا و656 حالة.

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