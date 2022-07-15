moed.gov.sy موقع نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية ونتائج الاعدادية الشرعية حسب الاسم ورقم الاكتتاب

موقع نتائج التاسع سوريا 2022، تم الكشف عن موقع نتائج التاسع سوريا 2022 الذي سيتم رفع النتائج عليه بعد اعتمادها من قبل الوزير، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية واتاحتها أيضا عبر تطبيق النتائج الامتحانية ليقوم الطلاب بالاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني في أقل من دقيقة بعد أن يتم اعتمادها رسميا، حيث لم يتبقى سوى الاعلان عن نتائج الاعدادية الشرعية في ظل الإعلان عن نتائج البكالوريا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، واليوم سنقدم لكم رابط استخراج نتائج التاسع سوريا 2022.

موقع نتائج التاسع سوريا 2022

ومن المقرر أن يتم رفع تفعيل موقع نتائج التاسع سوريا 2022 بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح التي لا تزال مستمرة حتى تلك اللحظة داخل كافة الكنترولات واللجان، حيث قام السادة المصححون بقطع اجازة عيد الأضحى من أجل استئناف أعمال التصحيح أوراق الامتحانات حتى يتم الإعلان عن نتائج الاعدادية الشرعية في أقرب وقت، وقد أكدوا أن خلال الساعات القادمة سيتم ارسال كشوف نتائج التاسع 2022 سوريا إلى السيد الوزير هزوان الوز حتى يتم اعتمادها والكشف عن اسماء الطلاب الأوائل استعدادا لتكريمهم في وقتا لاحق، وسط توقعات بارتفاع نسبة النجاح بعدما جائت الأسئلة من المناهج المدروسة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 لكل المحافظات خلال دقيقة واحدة:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

قم باختيار قسم النتائج الامتحانية.

حدد نتائج التاسع سوريا 2022.

الآن ادخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب بشكل كامل وسليم.

حدد محافظتك التي تعيش بها.

اضغط على كلمة “ابدء البحث”.

في خلال ثواني ستظهر لك نتيجتك ومجموعك الكلي.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب في نفس الوقت بكل المحافظات “الرقة، حمص، حلب، حماه، دمشق، درعا،…” وليس بشكل تدريجي، وسط توقعان بأن يكون موعد الاعلان عن نتائج التاسع سوريا 2022 ونتائج شهادة اتمام التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية يوم الأحد المقبل بمشيئة الله، حيث يجرى حاليا تجميع الدرجات واعداد كشوف النتائج.