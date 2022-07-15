نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار دخول منتزه السلام بالرياض مواعيد الدخول وأهم الأنشطة للعوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح أجدد أسعار دخول منتزه السلام بالرياض للعوائل، إذ يعتبر المنتزه من أفضل أماكن الترفيه للعوائل، والذي يوفر احتياجات الزائرين فيما يتعلق بالخدمات والمرافق، إلى جانب المطاعم والكافيهات، ويعتبر من أكبر الحدائق الموجودة في مدينة الرياض بالقرب من قصر الحكم، إذ يضم أجمل المناظر الطبيعية الساحرة، والمسطحات المائية التي تضفي المزيد من الجمال على الحديقة، كما يوفر بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية لعشاق ممارسة الرياضة وهواية المشي، إذ يحتوي كذلك على مسارات للمشاة تمكنهم من عبور البحيرة والتقاط الصور والفيديوهات، وفيما يلي كافة التفاصيل حول أهم الأنشطة ومواعيد العمل طوال أيام الأسبوع، وذلك إلى جانب سعر تذكرة الدخول لمنتزه السلام.

منتزه السلام بالرياض

تمتع مع عائلتك بأجمل الأجواء الطبيعية الساحرة الخلابة من حولك، وقم بزيارة منتزه السلام الحديقة الأجمل في مدينة الرياض، والتي تغطي مساحة 3200 متر، وكذلك تتميز بتوفير أهم احتياجات العوائل في أماكن الترفيه من مساحات خضراء ومسطحات مائية، بالإضافة إلى أماكن الألعاب المخصصة للأطفال وأجواء الإستجمام، وذلك مقابل سعر رمزي لتذكرة الدخول للمنتزه.

الأنشطة الترفيهية بحديقة السلام بالرياض

يمكنك من خلال زيارة المنتزه الإستمتاع بيوم مريح ومفعم بالمرح واللعب، وذلك من خلال ممارسة جميع الأنشطة المفضلة لك ولعائلتك، إذ يوفر المنتزه أجمل المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء التي تسمح للأطفال والكبار باللعب والمرح معًا، وكذلك يضم المنتزه أماكن للمشي بجميع أنحاء المنتزه، وتصلح للكبار والصغار فهي مسارات ممهدة بحيث يسهل إنتقال الزائرين بين أجواء الحديقة المختلفة، وإليكم أهم الأنشطة الترفيهية بالمنتزه.

ركوب المركب بالبحيرة، إذ يبلغ عمق البحيرة 5 متر وتتوسطها نافورة مفعمة بالألوان والأضواء لتضفي المرح، ويمكنك الإستمتاع بجولة قصيرة في البحيرة والإستمتاع بالأجواء المحيطة.

زيارة المحمية الطبيعية الموجودة بالمنتزه، والتي تضم عدد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض حفاظًا على حياتها.

تمتع باللعب والمشي على التلال الخضراء الصغيرة بالمنتزه واحظى بوقت من المرح والاسترخاء في أيام العطلات.

أسعار دخول منتزه السلام بالرياض وأوقات العمل

يمكنك الإستمتاع بأجواء المنتزه والنزهات العائلية طوال أيام الأسبوع فيما عدا أيام السبت، وذلك بدايةً من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويمكنك حجز التذاكر من خلال مكتب استقبال الزوار بالحديقة، وفيما يلي سعر تذكرة دخول منتزه الرياض.