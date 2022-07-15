نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للاتصال والاستعلام عن المساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي تحرص على تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين، التي تمنعهم الضائقة المالية من توفير متطلبات الحياة الأساسية، لذلك فتم إطلاق العديد من البرامج التنموية التي تساهم بشكل فعال في تطوير المجتمع، والنهوض بمصلحة الفرد والمستوى المعيشي له على مستوى محافظات المملكة، ومن أهم تلك البرامج برنامج الإسكان الذي يؤمن للمواطن السعودي مسكن مناسب، من خلال التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وقد تم توفير البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على مساعدة مالية من الوليد بن طلال، كما تم تخصيص رَقم الوليد بن طلال واتس اب.

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تم تخصيص رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للاتصال والتواصل مع القائمين على البرامج التنموية الداعمة للمستفيدين، ليس هذا فحسب بل يوجد أكثر من طريقة للاتصال، من خلال الحساب الرسمي على تويتر، وعنوان البريد الإلكتروني، كالتالي:

رقم الوليد بن طلال +966112110000.

الحساب الرسمي على تويتر twitter.com/alwaleed_philan.

عنوان البريد الإلكتروني : [email protected]

استعلام عن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يمكنكم من الاستعلام عن المساعدات، أو إلكترونيًا كالتالي:

الانتقال إلى رابط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. الضغط على خيار لائحة المستفيدين. العمل على تحديد نوع البرنامج سواء الإسكان أو السيارات. الضغط على أيقونة لائحة المستفيدين نهاية الصفحة. الانتظار حتى يتم إظهار أسماء المستفيدين من مساعدات الوليد.

شروط مساعدة مؤسسة الوليد

حددت مؤسسة الوليد بن طلال شروط الحصول على المساعدات سواء من برنامج الإسكان ، برنامج السيارات، نذكر منها:

العمر لا يقل عن 21 للمتقدمين السعوديين.

الراتب الشهري لا يزيد عن 3000 ريال لرب الأسرة.

ألا يكون سبق وتقدم على برنامج الإسكان لتملك مسكن، أو برنامج السيارات لتملك سيارة.

ألا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان، وشروط الاقتراض من البنوك.

الالتزام بكل ما تتطلبه الجمعيات المشرفة، فيما يتعلق بالخدمات العامة كالمياه والكهرباء.

عدم بيع أو تأجير الوحد السكنية، وكذلك الحال بالنسبة للسيارة.

الخضوع لنظام توريث الوحدات السكنية في حالة الوفاة.

يمكنكم الاتصال على رقم الوليد بن طلال واتس اب في حال واجهة المستخدم مشكلة أثناء التسجيل، أو الاستعلام عن المساعدات الخيرية.