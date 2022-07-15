التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الدعم لشهر محرم 1444

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ، منذ إعلان ظهور وباء كوفيد 19 في جميع دول العالم وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي وفرت وقدمت الكثير من برامج الدعم المتنوعة للمواطنين ومن هذه البرامج حساب المواطن وبرامج الدعم السكني والمعاشات المقدمة من الضمان الاجتماعي وغيرهم الكثير من البرامج التي تقدم المساعدات للفئات أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والمتوسط وذوي الإعاقة حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى النهوض بمستوي المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لجميع مواطنيها، وفي هذا المقال سنتحدث معكم عن أحد أهم المساعدات المقدمة وهو الضمان الاجتماعي المطور.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن صرف دعم مالي موجه للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والمتوسط حيث يجمع بين الدعم المالي والاجتماعي لجميع أفراد الأسرة ويتوقف التسجيل والحصول عليه على عدد من الشروط التي جاءت كالتالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة. يحق للمرأة الأجنبية المطلقة من رجل سعودي ولها أبناء سعوديين التقديم على الدعم. لا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أراضي أو أصول ذات قيمة. لا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن ألف ومائة ريال سعودي ولا يزيد نصيب الفرد الواحد من الأسرة عن خمسمائة وخمسون ريال سعودي. لا يكون الشخص المتقدم مقيم في دور الإيواء ومراكز الرعاية الحكومية. أن يلتزم المتقدم ويتعهد بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وإلحاق القادرين منهم ببرامج التدريب والتوظيف.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد ذكرته وزارة الموارد البشرية أن آخر موعد للتسجيل في الدعم سيكون في تاريخ 30/10/2022 ويتم التسجيل إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

بعد تسجيل الدخول قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات المعاشات.

الضغط على تسجيل الضمان الاجتماعي المطور.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر إرسال.

موعد صرف الدعم لشهر محرم 1444

وينتظر المستفيدين موعد صرف راتب الدعم للشهر القادم ومن المقرر أن يتم صرفه يوم الإثنين الموافق الثالث من محرم 1444 الذي يوافق الأول من شهر أغسطس 2022 ومن الفئات المستحقة للدعم المتقاعدين والأيتام وأصحاب العجز أو الإعاقة والمرأة المطلقة والأرملة والمهجورة.