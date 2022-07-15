فاتوره التليفون الارضي يوليو 2022 صدرت هنا طريقة الاستعلام والسداد الإلكتروني

صدرت فاتوره التليفون الارضي عن شهر يوليو 2022. واعتبارا من تاريخ اليوم يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي. كما يمكن السداد أونلاين باستخدام الفيزا كارد أو بطاقات ميزة وغيرها من بطاقات الدفع الإلكتروني. وتتضمن فاتورة يوليو قيمة الاستهلاك عن الشهور الثلاثة السابقة (يونيو – مايو – أبريل) لأن الفاتورة ربع سنوية. ويتاح السداد لمدة شهر بدون غرامات تأخير. وينصح بسداد فاتورة الخط الأرضي بشكل سريع حتى لا يتم قطع الحرارة وبالتالي قطع الانترنت سواء كان مقدم الخدمة المصرية للاتصالات أو أي شركة أخرى من شركات الانترنت مثل فوادفون أو أورانج أو اتصالات.

استعلام فاتوره التليفون الارضي

يتم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات ، سواء كنت مسجل في موقع الشركة أو لم يسبق لك التسجيل. بعد ذلك يجب عليك إدخال كود المحافظة والرقم الأرضي للاستعلام عن الفاتورة. كما يمكن الاستعلام من خلال رقم الحساب. وفي حالة كنت مسجلا لدى شركة وي يمكنك الولوج إلى حسابك وإدارة الخطوط . بعد الاستعلام ستظهر لك قيمة الفاتورة مضافا إليها غرامات التأخير في حال كانت هناك فواتير متأخرة.

خيارات دفع فاتورة الخط الأرضي أونلاين

يعتبر السداد الإلكتروني أحد الخيارات المفضلة بالنسبة لي. لا يتم تحميلك بأية أعباء مالية مثلا في حالة السداد من فوري أو أي ماكينة دفع يتم تحصيل رسوم سداد تصل إلى 3 او 5 جنيهات بحسب الشركة. في حالة السداد في السنترال أو أحد فروع المصرية للاتصالات لن تحصل على الفكة الصغيرة. عكس البطاقات المصرفية ستدفع قيمة الفاتورة بالتحديد دون أية أعباء.

تسديد فاتورة الخط الأرضي أونلاين

يتم السداد الإلكتروني في خطوات بسيطة كما يلي: