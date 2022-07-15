موعد صرف راتب التقاعد وطريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد 1443

موعد صرف راتب التقاعد، الجدير بالذكر أن راتب التقاعد هو المعاش الشهري الذي خصصته مؤسسة التقاعد العامة في المملكة العربية السعودية لكافة المتقاعدين بالمملكة حتى يتم مساعدتهم في ظل ظروف الحياة الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن وبخاصة لأنهم أصبحوا بدون عمل ودون دخل شهري ثابت، وهذا الراتب يتم صرفه في موعد محدد من كل شهر لا يتم تغييره نهائياً وهذا الموعد تم تحديده من قبل من قبل وزارة المالية السعودية، وبالنسبة لموعد صرف راتب التقاعد للشهر الحالي سوف يكون يوم 26 من الشهر.

متى صرف رواتب المتقاعدين 1443 الشهر الجديد راتب التقاعد للمدنين والعسكرين

شروط الحصول على راتب التقاعد 1443

تردد كثيراً سؤال ما هي شروط الاستحقاق للحصول على راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية، وهذا بعدما وضعت مؤسسة التقاعد العامة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن ليحصل على الرتب، ومن أبرز هذه الشروط نجد التالي:

يجب أن يكون المواطن قد بلغ بالفعل سن المعاش القانوني المحدد في البلاد، ويتوقف عن أي عمل يؤديه يتقاضى عليه راتب شهري. أن تكون المدة التي قضاها المواطن في العمل أزيد من 120 شهر كحد أدنى. إذا كان المستحق لم تصل مدة خدمة 120 شهر يتاح له أن يضيف المدة الاعتبارية حتى يستطيع الحصول على راتب التقاعد. ألا تزيد المدة الاعتبارية للمتقاعد عن خمس سنوات، أو المدة المكملة لخدمته عن 120 شهر.

موعد نزول رواتب المتقاعدين

بالنسبة لموعد صرف راتب مؤسسة التقاعد العامة في المملكة العربية السعودية ثابت حيث يتم صرفه في نفس الموعد من كل شهر يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي، وإذا كان يوم الخامس والعشرين من الشهر يوم عطلة رسمية في البلاد يتم تأخير هذا اليوم أو يتم تقديمه، كما هو الحال في الشهر الحالي فمن المقرر أن يتم صرف راتب المعاش يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022.

طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد 1443

يمكن للمواطن تقديم طلب استحقاق راتب المعاش 1443 بالخطوات التالية: