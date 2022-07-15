تسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن 2022 وأهم الشروط والخطوات

تسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن ، أعلن برنامج حساب المواطن أنه من الممكن الآن إعادة التقديم للحصول على الدعم حيث ذكر البرنامج عبر حسابه في تويتر رداً على أحد الأسئلة الموجهة إليه قائلاً إنه في حال التقديم وظهور أنك غير مؤهل وكان قد مر على تقديمك الاعتراض مدة ثلاثة أشهر يتوجب عليك إعادة تحديث البيانات وتقديم طلب الحصول على الدعم مرة أخرى وذلك قبل تاريخ السادس عشر من يوليو 2022 حتي يتم إعادة دراسة الطلب والتحقق منه وعند استيفاء جميع الشروط سوف تكون مؤهل للحصول على دعم أغسطس القادم.

شروط تسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن

هو أحد برامج الدعم المقدمة من المملكة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود ويقدم وفق عدد من الشروط والتي منها التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.

أن لا يكون قد غادر المملكة خلال الثلاثة أشهر السابقة من تاريخ التقديم.

لا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً.

لا يمتلك المتقدم سجل تجاري أو أصول.

غير متواجد في السجن أو أحد دور الإيواء الحكومية.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض.

خطوات التسجيل بالبرنامج

بعد صدور الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ الرابع من يوليو الجاري بإعادة فتح التسجيل في البرنامج حتي يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم وازدادت معدلات البحث عن طرق التسجيل والتي جاءت كالتالي :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

الضغط على تسجيل حساب جديد.

إدخال رقم الهوية والاسم ورقم الجوال.

أدخل كلمة المرور المرسلة عبر جوالك.

قم بإعادة استكمال إدخال البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على زر إدارة المرفقات لرفع المستندات المطلوبة.

التأكيد على صحة البيانات المدخلة.

قم بالضغط على زر تسجيل.

وبعد نجاح عملية التسجيل يمكنك الاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك بعد الدخول إلى رابط البرنامج وتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص ثم اختيار استعلام من قائمة حسابي وتسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر استعلام والموعد المحدد لصرف الدعم بناءاً على القرارات الملكية فيتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وإذا كان هذا التاريخ عطلة رسمية بالمملكة يتم تقديم صرف الدعم أو تأخير الصرف لمدة يوم أو يومين.