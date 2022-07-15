الكرملين: إقالة مدير وكالة الفضاء الروسية ليست مرتبطة بأدائه المهنى

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن تكون إقالة دميترى روجوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس" ( وكالة الفضاء الروسية) مرتبطة بأدائه المهنى، مشيرا إلى أن روجوزين سيعين فى منصب جديد.





وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت إقالة روجوزين من "روس كوسموس" لها علاقة بوجود ملاحظات على عمله، قال بيسكوف اليوم الجمعة: "لا بأى حال من الأحوال هذا ليس مرتبطا بأى ملاحظات، كل شيء على ما يرام فى هذا الإطار".

وأضاف بيسكوف: "أن روجوزين سيجرى تعيينه فى الوقت المناسب فى منصب آخر، وسيبدأ فى وظيفة جديدة"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر فى الوقت المناسب.

من جهته.. أعرب روجوزين، عن تقديره وامتنانه لعمال صناعة الصواريخ والفضاء لأدائهم خلال سنوات قيادته لـ"روس كوسموس".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أجرى، فى وقت سابق من اليوم، تغييرات فى الحكومة الروسية، منها إقالة دميترى روجوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس" وتعيين يورى بوريسوف فى هذا المنصب بعد إقالة الأخير من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي