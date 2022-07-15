سلطان عمان ورئيس ألمانيا يبحثان آفاق التعاون المُشترك

جدة - نرمين السيد - عقد السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، مساء اليوم الجمعة، جلسة مباحثات رسمية بقصر بيليفو الرئاسى بالعاصمة الألمانية برلين.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تمّ فى الجلسة بحث آفاق التعاون المُشترك بين البلدين وسُبُل دعمه وتطويره فى مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولى.

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