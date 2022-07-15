استطلاع كندى: رفض من الأغلبية لأداء رئيس الوزراء جستن ترودو

جدة - نرمين السيد - وشمل استطلاع "بوست ميديا ليجير"، 1501 كندى من سن 18 وما فوق ووجد أن 32% منهم رفضوا بشدة أداء ترودو و23% فقط رفضوا إلى حد ما لمجموع إجمالى يبلغ 55%.

وتمثل مقاطعات بريتش كولومبيا ومانيتوبا وساسكاتشوان المناطق ذات أعلى تصنيف للرفض بنسبة 60%، وجاء فى المركز الثانى ألبرتا وكيبيك مع 58% رفضوا أداء رئيس الحكومة الكندية.

ووافق 60% آخرون على أن رئيس الوزراء كان مسببا للانقسام خلال فترة ولايته، فيما قال 40% آخرون إن الوضع أصبح أسوأ منذ توليه منصبه، ويعتقد 17% فقط أن البلاد قد تحسنت، نتيجة لذلك، قال 49% إنهم يرغبون فى رؤية استقالة ترودو.

وقال أندرو إينز نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة ليجر لاستطلاعات الرأى: "عندما تأخذ النتائج إلى هذه الأسئلة فى مجملها، لا يسع المرء إلا أن يعتقد أن التحالف التقدمى الذى انتخب ترودو للأغلبية فى عام 2015 وساهم فى أقلياته المتتالية متوتر بشكل كبير".

وشغل والد ترودو، بيير ترودو، منصب رئيس وزراء كندا من عام 1968 إلى عام 1979 ومن عام 1980 إلى عام 1984، وجرى الاستطلاع فى الفترة ما بين 30 يونيو و3 يوليو بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.5 نقطة مئوية.