موسكو: لن ننسى تزويد الغرب لـ كييف بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقال بوليانسكى فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة،: "توريد السلاح وقتل الناس بالسلاح الغربى، لا أعتقد أننا سننسى ذلك هذه تجربة مؤلمة للغاية لا أعرف كيف يمكن التغلب عليها"، على حد قوله.
وتابع : "كيف يمكننا أن ننسى الأمر فى مرحلة لاحقة ونبدأ من الصفر؟، عندما نعلم أن المدفعية الألمانية تقتل الناس فى روسيا وأوكرانيا بعد 75 عاما من انتصار الاتحاد السوفيتى فى الحرب العالمية الثانية".
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