رابط نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية شهادة التعليم الأساسي سوريا

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نتائج الصف التاسع في سوريا حيث ينتظر الكثير من أبنائنا السوريين في الصف التاسع ظهور نتيجتهم، ويبحثون عنها على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث انهم قد انهوا امتحاناتهم منذ شهر تقريباً، وفي هذا المقال سوف نتناول ما تداوله تصريح وزارة التعليم عن نتيجة امتحانات الصف التاسع في سوريا، فتابعونا.
نتائج الصف التاسع في سوريا
لقد بدأ الصف التاسع في سوريا امتحاناتهم يوم الثامن والعشرين من مايو، ليقوموا بإنهائها في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في سوريا أنه سيتم إعلان نتيجة الصف التاسع في غضون ساعات قليلة، وذلك من خلال رابط الوزارة، كما أوضحت الوزارة الخطوات اللازمة لكي يستطيع الطلاب أن يعرفوا نتيجتهم من خلال الرابط، كما صرح أنه سيكون عن طريق رقم الاكتتاب.
استمرار العمل خلال عيد الأضحى المبارك
ولقد صرح معاون وزير التعليم الدكتور عبد الحكيم حماد أن كل المصححين لم يكملوا إجازة عيد الأضحى، وذلك حرصاً منهم لكي ينتهوا من تصحيح الامتحانات في أقرب وقت.
وعند زيارته لإحدى مقرات تصحيح الامتحانات، أشاد معاون الوزير بمجهودات المصححين من موجهين أو مدرسين في إنجاز عملهم بمنتهى الدقة والأمانة.
كما أوضح رئيس لجنة الامتحانات أنه قد تم تصحيح الكثير من المواد، ليتبقى منها القليل سيتم إنهاءه في وقت قصير.
كيفية النجاح في امتحانات الصف التاسع في سوريا
- مادة اللغة العربية هي المادة الرئيسية للنجاح في الصف التاسع.
- إذا رسب أو حتى حقق ربع الدرجات في مادة اللغة العربية، ونجح في باقي المواد لن يعتبر ناجحاً.
- بينما إذا رسب في أي مادة مع نجاحه في اللغة العربية فسيكون مجتازاً.
- نتمنى أن نكون أمددناكم بكل المعلومات اللازمة لمساعدتكم على معرفة نتائج الصف التاسع في سوريا، كما نتمنى لكل أبنائنا الطلبة النجاح في الامتحانات في سوريا وكل الدول الأخرى.
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