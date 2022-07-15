رابط نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية شهادة التعليم الأساسي سوريا

نتائج الصف التاسع في سوريا حيث ينتظر الكثير من أبنائنا السوريين في الصف التاسع ظهور نتيجتهم، ويبحثون عنها على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث انهم قد انهوا امتحاناتهم منذ شهر تقريباً، وفي هذا المقال سوف نتناول ما تداوله تصريح وزارة التعليم عن نتيجة امتحانات الصف التاسع في سوريا، فتابعونا.

نتائج الصف التاسع في سوريا

لقد بدأ الصف التاسع في سوريا امتحاناتهم يوم الثامن والعشرين من مايو، ليقوموا بإنهائها في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في سوريا أنه سيتم إعلان نتيجة الصف التاسع في غضون ساعات قليلة، وذلك من خلال رابط الوزارة، كما أوضحت الوزارة الخطوات اللازمة لكي يستطيع الطلاب أن يعرفوا نتيجتهم من خلال الرابط، كما صرح أنه سيكون عن طريق رقم الاكتتاب.

استمرار العمل خلال عيد الأضحى المبارك

ولقد صرح معاون وزير التعليم الدكتور عبد الحكيم حماد أن كل المصححين لم يكملوا إجازة عيد الأضحى، وذلك حرصاً منهم لكي ينتهوا من تصحيح الامتحانات في أقرب وقت.

وعند زيارته لإحدى مقرات تصحيح الامتحانات، أشاد معاون الوزير بمجهودات المصححين من موجهين أو مدرسين في إنجاز عملهم بمنتهى الدقة والأمانة.

كما أوضح رئيس لجنة الامتحانات أنه قد تم تصحيح الكثير من المواد، ليتبقى منها القليل سيتم إنهاءه في وقت قصير.

كيفية النجاح في امتحانات الصف التاسع في سوريا