أقوي العروض بندة وهايبر بنده السعودية علي جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض بندة السعودية اليوم، هي شركة تجزئة سعودية تأسست عام 1978م ثم اندمجت شركة العزيزية بنده المتحدة تحت مظـلـة مجموعة صافولا إحدى الشركات الغذائية الرائدة وتكون بهـذا الاندماج أحد أكبر الشركات العاملة في قـطاع الـتجزئة بالمملكة حتى استحوذت هذه الشركة “العزيزية بندة” على أكبر حصة من سوق إحدى أهم الشـركات الـعـامـلة فـي قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية.

نقدم لكم من خلال موقعنا اجدد العروض التي تقدما بنده للمواطنين داخل المملكة والتي تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 القادم أو نفاذ الكميات من الفروع، وتشميل تلك العروض المواد الغذائية والأدوات الكهربائية واللحوم الطازجة والمجمدة، وتشمل تلك العروض أيضا تخفيضات علي الملابس وأدوات البحر وكل ما يحتاجه المنزل من أشياء.

أقوي عروض بنده وهايبر بنده السعودية 1443

عروض بنده اليوم يبحث الكثير عن عروض الصيف حيث أن الجميع يرغب الجميع في معرفة العروض على اى منتجات وماهي نسبة الخصم وحيث أن قدمت بنده اليوم أقوي العروض داخل المملكة العربية السعودية وهي كلأتي :

أقوي العروض علي تشكيلة متنوعة من منتجات الاستحمام احصلو عليها فقط ب 30 ريال فقط.

زيت جوز الهند على الشعر لترطيب لمدة أطول ولحماية شعرك من الجفاف.

عروض هايبر بنده اليوم

عروض على أنصاف دجاج بلا جلد أو عظم ساديا(450)جرام ب15 بدلا من 18.95. برجر بقرى ساديا دجاج(672) جرام ب15 بدلا من 24.50. عدد 3 أكياس من المكرونة قودى( 250 جرام) أشكال متنوعة ب10 بدلا من 17.85. كريمة طبخ نادك(500 جرام)ب10 بدلا من 16.50. زيت زيتون للطبخ نادك(1.5) ب20 بدلا من 35.95. لحم تونا تندرينا قودى(80 جرام) 5 قطع ب20 بدلا 29.75. كريمة الطبخ مراعى(1لتر)ب20 بدلا من 27.75. عروض على مناديل الوجة كلينكس عرض ب20 بلا من 35.95. جل غسيل اريل(1.8) ب20 بدلا من 28.95.

كما انه تو جد عروض على بعض الأجهزة مثل المراوح ومبردات الهواء وتتوافر تلك العروض في فروع بنده ۱۳ يوليو إلى ۲٦ يوليو ٢٠٢٢ أو حتى نفاد الكمية.

كما أن هناك تطبيق من خلالة التعرف على جميع العروض الخاصة هايبر بنده وهو تطبيق بنده كليك من خلال الدخول على الرابط الرسمى App Store Preview