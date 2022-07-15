موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz ، يترق قرابة سعة مئة ألف تلميذ من المتمدرسين والأحرار إعلان وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 resultat bac في الجزائر عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع فضاء أولياء التلاميذ الذي يمكن من خلاله استخراج كشف نقاط البكالوريا، علما أنه لحد الساعة لم يحدد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج التي طال انتظارها كثيرا واكتفى بقوله إن نتائج بكالوريا 2022 سيتم إصدارها في الأسبوع الثالث أو بداية من الأسبوع الرابع لشهر يوليو الحالي، حيث يعيش حاليا معظم الطلاب وأوليائهم في هذه الفترة على أعصابهم ويبحثون عن متى إعلان النتائج وكيفية الاطلاع على المعدلات عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة، موبيليس وأوريدو وجيزي عبر الرسائل النصية القصيرة أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية https://bac.onec.dz/. وبدورنا نحن من خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكافة تلاميذ المرحلة الثانوية في الجزائر موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022.

موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz

في إطار تطوير المنظومة التعليمية في الجزائر مع بداية العام الدراسي 2021-2022. أتاحت وزارة التربية الوطنية العديد من المواقع الإلكترونية التي يستطيع من خلالها جميع التلاميذ الدراسة عن بعد ومعرفة نتائج شهادة البكالوريا 2022 بكل سهولة وبشكل إلكترونية دون عناء التنقل إلى المدارس والاطلاع على القوائم الاسمية الخاصة بالناجحين وجاءت خطوات استخراج كشف نقاط بكالوريا 2022 مبينة على النحو التالي:

أولا: يجب على التلميذ او وليه الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ثانيا: من الواجهة الرئيسية ندخل رقم التسجيل في المكان المخصص له كم هو موضح في الفيديو ادناه

ثالثا: إدراج الرقم السري في المكان المخصص له

رابعا: الإجابة على السؤال

خامسا: انقر على مربع البحث،

سادسا: ستظهر لك نتيجة شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.

طريقة معرفة نتائج البكالوريا 2022

أول خطوة وهي كتابة هذا الرمز #567* على لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف الجوال في كافة شبكات الهاتف النقال بالجزائر موبيليس، جيزي، اوريدوا.

اختر لغة الهاتف من أجل أن تصلك الرسالة مكتوبة بالعربية 1، أو الفرنسية 2

ثم أكتب رقم التسجيل الخاص بك ثم تضغط على إرسال envoyé

بعدها مرحلة كتابة الرقم السري الخاص بك ثم تضغط على إرسال

مباشرة تصلك رسالة SMS تحتوي على اسمك ولقبك ومكان ميلادك والمعدل الذي تحصلت عليه.

وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي شحرنا لكم فيه الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها تلاميذ الثالثة ثانوي في الجزائر الدخول على موقع نتائج شهادة البكالوريا 2022 bac onec dz الاطلاع على نتيجة باك 2022 resultat bac.