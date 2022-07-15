نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة البكالوريا في الجزائر 2022 برقم التسجيل من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات.onec.dz في المقال التالي
نتائج البكالوريا الجزائر، حسب اخر تصريحات رسمية قد تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية فإن نتائج البكالوريا الجزائر من المقرر أن تكون متاحة لكافة الطلاب خلال الساعات القادمة، حيث قد تم الاعلان رسميا أن نتائج الطلاب يتم رفعها على الموقع الالكتروني حاليًا، على ان يتمكن كافة الطلاب من الحصول عليها خلال عدة ساعات، مشيرين أن نتائج البكالوريا للعام الدراسي الجاري 2021/2022 من المقرر أن تكون متاحة إلكترونيًا من خلال موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، ليكون هذا هو الموقع الوحيد المعتمد المقرر ان تصدر النتائج من خلالة.
نتائج البكالوريا الجزائر
لقد تم الانتهاء من تصحيح كافة اوراق الامتحانات الخاصة بطلاب البكالوريا، ليتم طرح النتائج الخاصة بالطلاب في أقرب وقت ممكن، ليتعرف كافة الطلاب على النتائج الخاصة بهم في أسرع وقت، ومن الجدير بالذكر ان نتائج الطلاب من المقرر أن تكون متوافرة بشكل إلكتروني ليسهل لكافة الطلاب التعرف على نتائجهم، ويكون ذلك بناءًا على بعض البيانات الشخصية الهامة التي يتم طلبها داخل الموقع لصدور النتيجة.
الحصول على نتائج البكالوريا الجزائر
أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن كافة التفاصيل بشأن الحصول على نتائج البكالوريا الجزائر، على أن يكون ذلك من خلال بعض البيانات المطلوبة من كل طالب، وقد جاءت الخطوات مثل الآتي:
- أدخل إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والخاص بـ نتائج بكالوريا
- قم بتسجيل الدخول في الموقع، ويكون ذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، وإذا لم يكن لديك حساب اضغط على “إنشاء حساب جديد” وادخل البيانات المطلوبة منك لتقوم بإنشاء حساب جديد داخل موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- ستظهر لك بعض الخدمات التعليمية المتاحة داخل الموقع، انقر على “نتائج بكالوريا 2022” ضمن تلك الخدمات.
- ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة منك داخل الخانات المحددة لها وأبرز البيانات التي يتم طلبها هي رقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل الخاص بكل طالب.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- اضغط على “استعلام” وحين اعتماد النتيجة من المسؤولين ستصدر لك فورًا.
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