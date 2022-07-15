نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الداخلية الاماراتية لجميع الجنسيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن وظائف متعددة في الإمارات لكافة الجنسيات من خلال موقعها الرسمي (بوابة الوظائف) في عدد من التخصصات وننشر لكم تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروط التقديم فيها تابعوا معنا. وظائف وزارة الداخلية الاماراتية لجميع الجنسيات نوضح لكم فيما يلي وظائف وزارة الداخلية الاماراتية لجميع الجنسيات وشروط التقديم فيها: 1 – إداري الشروط: الأولوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

ارسل سيرتك الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF. المهارات المطلوبة : اخذ دورة ICDL او IC3.

الحصول على شهادة IELTS أو EMSAT في الغة الإنجليزية

العمل مع برامج Microsoft Office 2- مهندس طرق الشروط: الأولوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

ارسل سيرتك الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF. المهارات المطلوبة: استكمال جميع متطلبات الخدمة الوطنية للرجال.

خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال التخصص.

ملء كافة حقول النموذج. 3- طبيب عام الشروط: الأولوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

ارسل سيرتك الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF. المهارات المطلوبة: 1- بكالوريوس الطب مع سنة امتياز وخبرة 5 سنوات في مجال التخصص. املأ جميع حقول النموذج (لن تؤخذ النماذج غير المكتملة في الاعتبار). 4- أخصائي أنف وأذن وحنجرة الشروط: تعطى الأولوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والرجال.

معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

ترخيص اخصائي ساري المفعول من وزارة الصحة.

أرسل سيرتك الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية بصيغة PDF. المهارات المطلوبة: خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال التخصص. 5- دكتور عظام الشروط: تعطى الأولوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والرجال.

معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

ترخيص اخصائي ساري المفعول من وزارة الصحة.

ارسل سيرتك الذاتية باللغتين العربية والانجليزية بصيغة PDF. المهارات المطلوبة: خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال التخصص. 6- طبيب عيون الشروط: معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

أرسل سيرتك الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF. المهارات المطلوبة: الأولوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.

ترخيص اخصائي ساري المفعول من وزارة الصحة.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات المقررة.

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