نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف في المستشفى الكندي في دبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف في المستشفى الكندي في دبي، حيث توجد العديد من الوظائف الشاغرة للعديد من التخصصات والجنسيات للعمل في المستشفى ضمن مجموعة من المؤهلات والشروط وإليكم جميع التفاصيل تابعوا معنا. وظائف في المستشفى الكندي في دبي مدير تطوير أعمال.

فني مختبرات طبي.

مسؤول أمن الحاسوب.

ممرض.

ممارس عام في وحدة العناية المركزة.

طبيب أمراض نساء وتوليد.

فني جراحة المسالك البولية.

اخصائي طب باطني.

فني اشعة.

اخصائي اشعة. المسمى الوظيفي: مساعد خدمة المؤهلات المطلوبة: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض / دبلوم التمريض أو ما يعادله في هذا المجال.

يفضل أن يكون المرشح حاصلاً على درجة علمية في الرعاية الصحية.

يفضل أن يكون المرشح لوظيفة مساعد الخدمة على دراية بالمصطلحات الطبية والتمريضية.

يجب أن يكون لديه مهارات ممتازة في خدمة الزبائن.

ينبغي أن يكون المرشح لديه مهارات الحاسب الآلي وإتقان برامجه وخاصة MS Word و MS Excel.

يجب أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن سنة واحدة في أحد المستشفيات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة. المسمى الوظيفي: أخصائي أمراض النساء والتوليد المؤهلات المطلوبة: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة جامعية من كلية الطب بجامعة معترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الدولة التي حصل فيها على الشهادة وترخيص من صحة دبي لممارسة المهنة.

ينبغي أن يكون لدى المرشح خبرة خمس سنوات على الأقل. نبذة حول المستشفى الكندي في دبي المستشفى الكندي التخصصي هي مستشفى متعددة التخصصات معتمدة دوليًا وتعتبر واحدة من المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط وهي جاهز لاستقبال الحالات الحرجة، تم تجهيز المستشفى بكافة مرافقها فنياً وفق أحدث المعايير العالمية، تعد المستشفى وجهة لأكثر من 500 مريض يوميًا يزورون العيادات الخارجية والتي تشمل أكثر من 30 تخصصًا طبيًا تغطي معظم مجالات الطب. يقدم طاقمنا الطبي خدمات طبية وجراحية متقدمة ومتميزة، تعمل وحدات الطوارئ والعناية الحرجة على مدار 24 ساعة، أما غرف العمليات فتجري أكثر من 300 عملية جراحية شهريًا بالإضافة إلى 165 عملية بالمنظار، ويبدي المستشفى اهتمامًا خاصًا بخدمات التمريض وخدمات الدعم التشخيصي والعلاجي بما في ذلك مختبر طبي متكامل ووحدة تصوير مقطعي وأشعة مغناطيسية منتظمة مجهزة بأحدث التقنيات. المزايا التي يحصل عليها الموظفين راتب مجزي.

اقامة.

تأمينات اجتماعية وصحية.

سكن مفروش بالكامل.

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