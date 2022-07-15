نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443 وشروط وزارة الدفاع ضباط عبر رابط afca mod في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443، تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية عبر رابط تقديم وزارة الدفاع. وهذه الوظائف موجهة لكل خريجي الثانوية العامة في كل من كلية الملك عبد الغزيز الحربية، وكلية الملك فيصل، الملك فهد البحرية، والملك عبد الله للدفاع الجوي، ووزارة الدفاع ضباط ثانوي وضعت شروط قبول لكل المتقدمين، وهذه الكليات تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها مقصدا للكثير من المواطنين السعوديين، لذلك يبحثون عن شروط وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca mod للتعرف عما إذا كان في إمكانهم التسجيل، ويكون التسجيل فيها بشكل إلكتروني فقط دون الذهاب إلى المراكز التابعة للوزارة، في هذا المقال سنتحدث عن كل تفاصيل موضوع التقديم على وزارة الدفاع للثانوي، تابعوا معنا.

تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443

تم الإعلان اليوم عن تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443 يوم الخميس الخامس عشر من شهر ذي الحجة الموافق للرابع عشر يوليو. علما بأن التسجيل سيكون بشكل إلكتروني على رابط تقديم وزارة الدفاع afca mod، بالمقابل هناك شروط صارمة فرضتها الوزارة من أجل قبول ملفات المتقدمين الرغبين في الالتحاق بإحدى الكليات المذكورة من قبل، ويتم تقديم وزارة الدفاع ضباط من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: ادخل إلى بوابة التجنيد الموحد على الإنترنت

ثانيا: قم بالضغط على أيقونة التقديم، وسيتم تحويلك تلقائيا إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول

ثالثا: في حال كان لديك حساب خاص في المنصة، أدرج بيانات الدخول، وإن لم يكن لديك يجب أن تنشء حسابا جديدا

رابعا: عبئ كل المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل واسم الأب ورقم الهوية الوطنية وينشئ كلمة المرور

خامسا: يدرج رمز التحقق، ثم ينقر على زر التسجيل

يمكنه ملأ استمارة التقديم التي ستظهر أمامه، وأدرج كل معلوماتك المطلوبة حتى تنتهي ثم أرسل الطلب.

شروط وزارة الدفاع ضباط

من أبرز شروط القبول في وزارة الدفاع نذكر لكم الجنسية السعودية، يستثنى من هذا الشرط من نشأ مع ولي أمره بغرض العمل. كما يجبأن يتمتع بحسن السيرة ولا يكون له أي سوابق من قبل، ويكون خريج السنة الدراسية الحالية، إذ لا تقبل طلبات المتخرجين من دفعات سابقة في تقديم وظائف وزارة الدفاع، كما أنه يجب أن يكون حاملا لشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم تخصص علوم طبيعية.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، ينبغي ألا تقل النسبة المئوية المتحصل عليها في الثانوية عن ثمانين بالمئة. وأن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة بالفعل وتحصل على درجة أكثر من ستون بالمئة. كما لا يجب أن يكون السن أقل من 17 ولا أكثر من 22، ولا يجب أن يكون متزوجا أيضا. ويكون هناك تناسب تام بين الوزن والطول وفق اللائحة الطبية، ويجتاز الفحص الطبي ، والمقابلة الشخصية كذلك.

مزايا تقديم وظائف وزارة الدفاع

من أهم مزايا وظائف وزارة الدفاع فهي توفر كل المستلزمات التي يحتاجها الطالب، كما تقدم لهم ملابس عسكرية. وتؤمن لهم العلاج الذي يرغبون به، كما يتم منحهم مكافأة شهرية تعادل نصف راتب ملازم. ومدة الدراسة العامة في كل كلية هي ثلاث سنوات، بمعدل فصلين لكل سنة. والطلاب المتخرجين يتم تعيينهم برتبة ملازم حسب ما جاء في النظام خدمة الضباط، وكل الكليات العسكرية بها صالات طعام.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443. والذي أعلن عن فتج باب القبول فيه مؤخرا ويتم بشكل إلكتروني عبر رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي afca mod. ثم انتقلنا بن أسطر هذا الموضوع لنذكر لكم تفاصيل شروط القبول في وزارة الدفاع، وأهم مزايا هذه الوظائف.