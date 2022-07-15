نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح http://epedu.gov.iq الآن استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 عموم المحافظات وزارة التربية العراقية الدور الاول بالرقم الامتحاني فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثالث المتوسط 2022 عموم المحافظات وزارة التربية العراقية، وذلك بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات الوزارية خلال الشهر الحالي في كافة لجان بلدة العراق، بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق، وتم اعتماد النتيجة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة للصف الثالث المتوسط.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدرجات للصف الثالث المتوسط في العراق في عام 2022، بحيث يمكن للطلاب بسهولة معرفة الدرجات، على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع التعليم من خلال وزارة التربية العراقية.

الضغط على أيقونة النتيجة الوزارية.

الضغط على أيقونة النتيجة الوزارية. اختيار تنزيل نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة للطالب من رقم الامتحان والمحافظة التي يعيش فيها.

اضغط على كلمة استعلام أو بحث لعرض درجات الصف الثالث المتوسط وتنزيل تقرير عن درجات الصف الثالث 2022.

إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط

تم ظهور النتيجة بعد عدة ساعات من اعتمادها على الموقع الرسمي، بعد اكتمال القيام بالكشوفات النهائية للطلاب في كافة محافظات بلدة العراق، واعتمدت نتيجة الصف الثالث خلال المؤتمر الصحفي، وأيضا على صفحة التويتر والفيسبوك، وتم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الثالث متوسط لعام 2022 حيث ما زال الكثير من الطلاب في بحث مستمر من كافة محافظات بلدة العراق عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن النتيجة، وهذا بعد الانتهاء من عملية مراجعة الأوراق في الكنترول خلال الفترة الماضية، وتم رفعها على موقع الوزارة.

موقع نتائجنا للحصول على نتيجة الثالث متوسط

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن تواجد نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق في كافة محافظات العراق للدور الأول، وذلك لكي يستطيع الطلاب الولوج إلى موقع نتائجنا لمعرفة النتيجة لعام 2022 من خلال كتابة رقم الامتحان، والاسم الكامل للطالب.

وفي نهاية المقال نشير إلى أن النتيجة ظهرت في كافة محافظات العراق، ويمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا، ويتم هذا عبر كتابة الاسم الكامل للطالب، بالإضافة إلى رقم الامتحان للحصول على النتيجة في صيغة PDF.