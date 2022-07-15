بريطانيا تسجل رقما قياسيا فى درجات الحرارة الإثنين والثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لهيئة الأرصاد، عبر موقع "فيسبوك"، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية met office إنذارا باللون الأحمر لتعلن مدى خطورة ارتفاع درجات الحرارة الذى ستشهده البلاد خلال يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة وتتجاوز 40 بالقرب من العاصمة لندن.

وتعتبر هذه الدرجات قياسية، ولم يتم تسجيلها من قبل فى سجل الأرقام القياسية فى بريطانيا، فكانت أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق 38.7 درجة فى كامبريدج عام 2019.

ولم تكن بريطانيا هى الوحيدة التى أصدرت الإنذارات الحمراء، بل شهدت دول إسبانيا وفرنسا والبرتغال ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية، وسجلت الأخيرة درجة حرارة وصلت إلى 47 درجة وتعرضت فرنسا وإسبانيا لاندلاع الحرائق حيث أكلت النيران الكثير من الغابات.