إقلاع طائرة الرئيس بايدن من مطار بن جوريون إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرة الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، متجهة من مطار بن جوريون الإسرائيلى إلى مدينة جدة فى غرب السعودية، بعدما اختتم المحطة الأولى والثانية مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، حسبما أفادت قناة "العربية"، منذ قليل.





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