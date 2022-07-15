نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الزمالك القادمة كلها 2022 في المقال التالي
مباريات الزمالك القادمة كلها 2022 ، خاض الزمالك حتي الآن أربع وعشرون مباراة ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وكان آخر اللقاءات أمام المقاولين العرب علي ملعب استاد القاهرة وحقق الفوز بهدف ، ليستمر في صدارة الترتيب بعد منافسات الجولة كاملة ، وتلعب الجولة 25 خلال يومين من الجمعة والسبت ، والمراحل القادمه مهمة ، حيث ستحدد المواجهات البطل بين الفارس الأحمر والزمالك المتصدر حالياً ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي مواعيد مباريات الزمالك القادمه ، والأرقام التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وجدير بالذكر أن موعد مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم 2021 بعد أيام وتلعب يوم 21 – 7 – 2022 المقبل.
مباريات الزمالك القادمة كلها 2022 :
جدول مواعيد جميع لقاءات فريق الزمالك بداية من الجولة 25 حتي نهاية الموسم :
|الجولة
|الفريقين
|الموعد
|المكان
|25
|غزل المحلة – الزمالك
|السبت 16 يوليو 2022
7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.30 مساء بتوقيت القاهرة
|ملعب غزل المحلة
|26
|الزمالك – سموحة
|الأحد 24 يوليو 2022
10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 م توقيت القاهرة
|ستاد القاهرة
|27
|فيوتشر – الزمالك
|الخميس 28 يوليو 2022
10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء
|ملعب الأهلي we السلام
|28
|نادي الزمالك – بيراميدز
|الإثنين 1 أغسطس 2022
10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.00 مساء توقيت القاهرة
|ملعب ستاد القاهرة
|29
|الجونة – الزمالك
|الجمعة 5 أغسطس 2022
10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء
|ملعب خالد بشارة
|30
|فريق الزمالك – مصر المقاصة
|الإثنين 8 أغسطس 2022
10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء توقيت القاهرة
|استاد القاهرة الرياضي
|31
|فاركو – الزمالك
|الجمعة 19 أغسطس 2022
7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء
|ستاد الاسكندرية
|32
|فريق الزمالك – الاتحاد السكندري
|23 أو 24 أغسطس 2022
|ستاد القاهرة
|33
|المصري – الزمالك
|26 أو 27 أغسطس ، لم تحدد الساعة
|ستاد برج العرب
|34
|فرقة الزمالك – إيسترن كومباني
|أيام 29 أو 30 ، لم يحدد ساعة بعد
|ستاد ملعب القاهرة
ويتبقي للزمالك 10 لقاءات بعد مباراة الفريق مع المقاولون بالجولة 24 ، وبالجدول المرفق نستعرض مواعيد تلك المباريات.
نتائج الزمالك حتي الآن
وفق بيانات رابط أندية دوري المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم :
- تابع مواعيد مباريات الزمالك القادمه فى الدوري المصري الممتاز من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس.
- أيضاً ننوه أن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام المحلة في تمام الساعة 6:30 م علي ستاد غزل المحلة.
- كذلك ، يخوض فريق الزمالك مواجهات مهمة على صعيد الدوري.
- وكذلك مواجهات الكأس وفق جدول مباريات الزمالك القادمة في شهر يوليو.
- وجدير بالذكر أن مؤخراً تغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدف دون رد.
- يعتلي الزمالك صدارة الترتيب بـ 54 نقطة من 24 مباراة ، ولعب مبارتين أكثر من الأهلي صاحب الـ 48 نقطة من 22 مباراة.
- إضافة لذلك ، يلتقي الزمالك مع الأهلي علي نهائي بطولة الكأس موسم 2021 يوم 21 القادم.
- و استعدادا للقاءات المتبقية يفاوض الزمالك لاعبه بن شرقي للبقاء حتى لقاء سموحة والذي يعتبر من أهم لقاءات الدوري القادمة.
- تبدأ الجولة 25 يوم الجمعة بمجموعة مواجهات ، و باقي الجولة غداً السبت 16 – 7 – 2022.
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