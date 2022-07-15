مباريات الزمالك القادمة كلها 2022 ، خاض الزمالك حتي الآن أربع وعشرون مباراة ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وكان آخر اللقاءات أمام المقاولين العرب علي ملعب استاد القاهرة وحقق الفوز بهدف ، ليستمر في صدارة الترتيب بعد منافسات الجولة كاملة ، وتلعب الجولة 25 خلال يومين من الجمعة والسبت ، والمراحل القادمه مهمة ، حيث ستحدد المواجهات البطل بين الفارس الأحمر والزمالك المتصدر حالياً ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي مواعيد مباريات الزمالك القادمه ، والأرقام التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وجدير بالذكر أن موعد مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم 2021 بعد أيام وتلعب يوم 21 – 7 – 2022 المقبل.

مباريات الزمالك القادمة كلها 2022 :

جدول مواعيد جميع لقاءات فريق الزمالك بداية من الجولة 25 حتي نهاية الموسم :

الجولة الفريقين الموعد المكان 25 غزل المحلة – الزمالك السبت 16 يوليو 2022

7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ملعب غزل المحلة 26 الزمالك – سموحة الأحد 24 يوليو 2022

10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 م توقيت القاهرة ستاد القاهرة 27 فيوتشر – الزمالك الخميس 28 يوليو 2022

10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء ملعب الأهلي we السلام 28 نادي الزمالك – بيراميدز الإثنين 1 أغسطس 2022

10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.00 مساء توقيت القاهرة ملعب ستاد القاهرة 29 الجونة – الزمالك الجمعة 5 أغسطس 2022

10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء ملعب خالد بشارة 30 فريق الزمالك – مصر المقاصة الإثنين 8 أغسطس 2022

10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء توقيت القاهرة استاد القاهرة الرياضي 31 فاركو – الزمالك الجمعة 19 أغسطس 2022

7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء ستاد الاسكندرية 32 فريق الزمالك – الاتحاد السكندري 23 أو 24 أغسطس 2022 ستاد القاهرة 33 المصري – الزمالك 26 أو 27 أغسطس ، لم تحدد الساعة ستاد برج العرب 34 فرقة الزمالك – إيسترن كومباني أيام 29 أو 30 ، لم يحدد ساعة بعد ستاد ملعب القاهرة

ويتبقي للزمالك 10 لقاءات بعد مباراة الفريق مع المقاولون بالجولة 24 ، وبالجدول المرفق نستعرض مواعيد تلك المباريات.

نتائج الزمالك حتي الآن

وفق بيانات رابط أندية دوري المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم :